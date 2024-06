Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Win speciale Lord of the Rings LEGO-Brick Headz

Metro wordt deze week 25 jaar oud en daarom trakteren we! We trappen de week af met een traktatie voor Lord of the Rings-fans: in totaal maar liefst zes Brick Headz van je favoriete personages. En als we dan toch bezig zijn voor LOTR-fans, er is recent ook een speciale, uitgebreide LEGO set rondom de populaire films gelanceerd.

Dat is de LEGO Icons: Lord of the Rings: Barad-Dûr set, die sinds begin juni te koop is. De epische donkere toren in steenvorm heeft voor de fans veel verborgen schatten en verhaalverwijzingen uit Lord of the Rings. Op de top ligt het Oog van Sauron dat in verschillende richtingen kan draaien en voorzien is van een lichtsteen om het oog te laten gloeien. Er zijn ook tien minifiguren, waaronder Sauron, Mond van Sauron, Orc, Frodo, Sam, Gollum en Gothmog. Ideaal dus, voor fans van de boeken en films!

De Barad-Dûr set is een mooie aanvulling op de zeer populaire LEGO Icons: Lord of the Rings: Rivendell set die vorig jaar is uitgebracht. Beide sets zijn beschikbaar via de LEGO website en winkels.

In het kader van Metro‘s verjaardagsweek geven we nog een hoop andere prijzen weg, het overzicht vind je hier.

Win LEGO Lord of the Rings-Brick Headz

Wij mogen een aantal lezers blij maken met speciale Lord of the Rings Brick Headz: Frodo & Gollum, Legolas & Gimli, Gandalf the Grey & Balrog. In totaal krijg je dus zes van de Brick Headz thuis, ideaal om je huis op subtiele wijze te versieren met Lord of the Rings-verwijzingen óf om natuurlijk toe te voegen aan LEGO sets die je al hebt.

De set van Legolas & Gimli bevat 297 stenen, Gandal the Grey & Balrog 348, Frodo & Gollum 184. Je bent dus wel even bezig om alle zes Brick Headz in elkaar te zetten!

Meedoen

Jij wilt vast en zeker deze Lord of the Rings-Brick Headz winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met zondag 23 juni, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

