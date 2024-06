Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nostalgie: Habbo Hotel keert terug in zijn oude vorm

Goed nieuws voor wie als kind het spel Habbo Hotel speelde. Een ontwikkelaar lanceert de variant uit 2005 opnieuw, zodat je je jeugd kunt herbeleven.

Habbo Hotel is een virtuele gemeenschap waar voornamelijk tieners op te vinden zijn. Het werd opgericht in 2000 en had op het hoogtepunt in 2012 meer dan 273 miljoen geregistreerde spelers. Gemiddeld hadden ze toen 5 miljoen unieke bezoekers per maand.

Een van de ontwikkelaars van het spel, Macklebee, heeft een oude server gevonden waar enkele verloren bestanden op staan. Dit zorgde ervoor dat ze in de afgelopen zes maanden de oude versie van het spel weer tot leven konden wekken. Ze noemen het Habbo Hotel Origins, waarin je dus het spel speelt zoals het er in 2005 uitzag.

Spel alleen voor 18-plussers

Je hoeft niet bang te zijn dat je de enige volwassenene bent die online is. In tegenstelling tot bij het ‘normale’ spel zijn bij Habbo Hotel Origins alleen 18-plussers welkom. „Het heeft dus een minder strenge automatische moderatie dan Habbo”, leggen de ontwikkelaars uit.

Ze willen heel graag dat gebruikers de nostalgie van het spel ervaren. „Dus we zijn van plan om voorzichtig te zijn met wat we toevoegen en wanneer.” Spelers kunnen meebeslissen hoe het spel zich verder ontwikkelt.

Sinds gisteren is het spel online en het lijkt populair te zijn. Op TikTok lieten diverse spelers live hun reactie op het spel zien. Het is overigens niet alleen voor de Nederlandse spelers. Het is ook uitgebracht in het Engels, Portugees en Spaans. Tegenwoordig is het actief in ruim 150 landen. Wist je trouwens dat het spelen van een game goed is voor de algemene ontwikkeling? Metro publiceerde eerder feiten en fabels over gamen.

Hoe Habbo Hotel ontstond

Habbo werd bedacht door twee Finse tieners, ter promotie van een rockband. Dat bleek te werken, waarna ze het idee verkochten aan een telecom-bedrijf. In de zomer van 2000 werd het eerste hotel geopend. Sinds 2004 is het actief in Nederland en België. In 2020 werd het spel opnieuw populair, doordat mensen tijdens de coronaperiode in lockdown zaten. Wereldwijd groeide het aantal deelnemers met meer dan 200 procent.

Geheel onomstreden is het spel overigens niet. Je kunt meubels (wat ze ‘meubies’ noemen) kopen door met ‘credits’ te betalen. Deze konden kinderen bijvoorbeeld aanschaffen via de huistelefoon van hun ouders. Dit gebeurde volop. Onder andere consumentenprogramma Kassa besteedde hier aandacht aan.

