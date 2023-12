Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Win! Voorpremière-tickets voor It’s a Wonderful Knife en wie weet ook nog een etentje

Lekker een film in de bios zien, in dit geval It’s a Wonderful Knife, terwijl hij nog niet eens draait? Dat kan met deze winactie van Metro en Just Entertainment. Wie weet zie jij de horror-komedie zondag al. En nog mooier: wellicht mag je nog uit eten bij TGI Fridays ook.

It’s a Wonderful Knife van regisseur Tyler MacIntyre draait vanaf donderdag 21 december in de Nederlandse bioscopen. Metro geeft echter al 10×2 tickets weg voor komend weekend (Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht)! Je kunt dan genieten van een moderne twist van de klassieker It’s a Wonderful Knife uit 1946.

Horror in het leven van het hoofdpersonage

It’s a Wonderful Knife is een horror-komedie die draait om het leven van Winnie Carruthers (Jane Widdop). Een jaar nadat Winnie op kerstavond haar broer én stad heeft gered van een psychopathische burgemeester Waters (Justin Long), voelt ze zich diep ongelukkig. Haar allerbeste vriendin kon ze namelijk niet redden en het lijkt alsof niemand om haar heen écht begrijpt wat er werkelijk is gebeurd. Bovendien komt ze tot de ontdekking dat haar vriend al lange tijd ontrouw is.

Wanneer Winnie vervolgens wenst dat ze nooit geboren was, belandt ze in een parallel universum waar haar wens uitkomt en niemand haar meer kent. In deze alternatieve realiteit beseft ze al snel dat de situatie veel erger is zonder haar aanwezigheid. De moordlustige maniak is namelijk nog op vrije voeten en terroriseert de inwoners nog steeds op brute wijze. Winnie besluit alles op alles te zetten om hem te verslaan en terug te keren naar haar eigen wereld.

Win It’s a Wonderful Knife-tickets en maak kans op een etentje

Metro en Just Entertainment gaan tien mensen blij maken die met nog één persoon naar de voorpremière in Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht mogen.

Twee van deze winnaars mogen ook uit eten. Eén stel wordt verwelkomd bij TGI Utrecht, de andere winnaars bij TGI Rotterdam. Dat wordt dus bijvoorbeeld happen in enórme burgers.

10×2 gratis kaartjes

Wil jij kans maken op gratis kaartjes en misschien een lekkere hap? Vul dan onderstaande gegevens in. Je doet er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Je kunt uiteraard ook meedoen door alleen je gegevens hieronder in te vullen. Met je gegevens gebeurt verder niets.

Wees er snel bij: meedoen kan tot en met woensdag 13 december, 23.59 uur. Donderdagochtend krijgen de winnaars via een persoonlijk bericht te horen of zij naar de voorpremière van It’s a Wonderful Knife mogen afreizen… en of zij ook nog ‘aan de dis’ mogen aanschuiven. Veel succes!

