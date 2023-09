Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie: een babycarrier uit de nieuwe collectie van Babymoon Carriers (t.w.v. 199 euro)

Je baby fijn dichtbij je dragen, dat wil bijna elke ouder wel. De ideale manier om dat te doen is met een draagzak, zodat je ook nog eens je handen vrij hebt. Metro mag een babycarrier van Babymoon Carriers ter waarde van 199 euro weggeven.

Het gaat hier om de Maxi-editie, met acht draagposities, voor op je rug, buik en zij.

Maak kans op een draagzak

De draagzak komt uit de nieuwste collectie van Babymoon Carriers, gemaakt van sterk biologisch katoen, met een zachte jersey lining. Omdat de draagzak brede banden heeft, wordt het gewicht van de baby beter verdeeld, wat weer fijn is voor de ouder. De draagzak maak je vast met slechts drie buckles en is te doen met één hand. Handig, want als ouder kom je eigenlijk altijd handen tekort. Opgevouwen is de draagzak niet groter dan een luier. Hartstikke compact dus!

Er zijn wetenschappelijk bewezen voordelen van het dragen van je baby in een draagzak: door het directe contact met de ouder wordt hun hartslag, het ademritme en micro-organismen door de baby overgenomen, waardoor het immuunsysteem versterkt wordt en hun mentale en sociale ontwikkeling een boost krijgt.

De baby hoort en ziet immers alles wat de ouder doet en neemt vanaf dag één deel aan sociale ervaringen. Het is aangetoond dat dit de prestaties op latere leeftijd verbetert. Nog een voordeel van deze draagzak: de ruggengraat en heupen van je baby worden optimaal ondersteund en hij bevat twee patenten en dertig innovatiepunten.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker ook zo’n fijne babycarrier. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 18 september, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):

