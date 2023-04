Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn nieuwe vriend wil niet dat ik met mijn ex-schoonmoeder afspreek, moet ik het contact verbreken?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Lois (28), die zich afvraagt of ze het contact met haar ex-schoonmoeder moet verbreken omdat haar nieuwe vriend jaloers is.

Lois: „Steef en ik zijn nu zes maanden samen. We leerden elkaar kennen op de verjaardag van een gemeenschappelijke vriend en hadden meteen een klik. Drie dagen later was onze eerste date en sindsdien zijn we onafscheidelijk. Ik ben gek op Steef, heb volop vlinders in mijn buik en mis hem al na vijf minuten – ja, ik heb het echt goed te pakken, ik zie de wereld door een roze bril.

Schat van een ex-schoonmoeder

Vóór Steef was ik een jaar vrijgezel, daarvoor had ik een relatie met Ruben. Prima jongen, alleen bleken onze interesses te verschillend, we pasten gewoon niet goed bij elkaar. Na een relatie van twee jaar besloten we als vrienden uit elkaar te gaan. We hadden daar allebei vrede mee, alleen de moeder van Ruben, Nadia, vond het wel heel erg. Ze had me in die twee jaar echt omarmd als schoondochter. Nadia is ook echt een schat van een mens. Je hoort anderen weleens klagen over hun horror-schoonmoeders, maar Nadia en ik hadden een hechte band. Vaak zag ik haar niet, want ze woonde in een afgelegen dorpje in het noorden van Nederland, tegen de Duitse grens aan­­­, en ik in Amsterdam, maar we hadden geregeld app- en belcontact. En als ze in de buurt was, gingen we altijd even samen lunchen.

Altijd contact gehouden

Hoewel de relatie met Ruben voorbij is, heb ik altijd contact gehouden met Nadia. Nog steeds appen we, en we hebben zelfs een paar keer in real life afgesproken. Dan was Nadia bij Ruben geweest en gingen wij vervolgens samen een hapje eten – heel gezellig. Dat ik nu een nieuwe relatie heb, vindt ze trouwens alleen maar fijn voor me. Ze ziet nu ook wel in dat Ruben en ik te verschillend waren en is blij dat ik het geluk in de liefde weer heb gevonden.

Bonje om een kop koffie

Laatst appte Nadia me weer, of ik zin had in een kop koffie – ze zou binnenkort Amsterdam weer aandoen. Supergezellig, maar toen ik dat aan Steef vertelde, was hij er minder over te spreken. Dat ik appte met mijn ex-schoonmoeder vond hij nog tot daaraan toe, maar afspreken? ‘Hoezo zou je dat in vredesnaam willen, met de moeder van je ex?’, zei hij tegen me. Op dat moment liet ik het even gaan, maar toen ik er een paar dagen later weer over begon, werd hij zelfs een beetje boos.

Daar schrok ik van, ruzie hebben we eigenlijk nog nooit gehad. Zelf zie ik echter weinig kwaad in dat kopje koffie. Ik weet dat het niet heel gangbaar is om nog contact te hebben met je ex-schoonmoeder, maar het is niet mijn ex zelf, toch? Wat is dus het probleem? Steef vindt het echter maar abnormaal. Hij wil het niet toegeven, maar ergens denk ik dat het hem onzeker maakt – misschien is hij bang dat ik toch terugverlang naar Ruben? Van de zotten natuurlijk, want we zijn niet voor niets exen. Bovendien: ik zie mijn toekomst met Steef, dat weet ik zeker.

Dilemma: contact verbreken of niet?

Steef heeft me echter dringend verzocht de koffie-afspraak af te zeggen. En gaf te kennen dat hij het liefst heeft dat ik het contact met Nadia helemaal verbreek. Nou wil ik veel doen voor Steef, maar dit gaat me eigenlijk te ver. Kan hij voor mij bepalen wie ik wel en niet zie? Of is dit één van de dingen die je als stel voor elkaar doet, omdat het zo hoort? Ik zou willen dat Steef meegaat om Nadia te ontmoeten, dan zou hij zien hoe onschuldig ons contact is – maar daar wil hij niks van weten. En wat moet ik tegen Nadia zeggen? ‘Sorry, mijn vriend is jaloers en wil niet meer dat ik met je afspreek?’ Dat ik nu in deze situatie zit, vind ik eigenlijk te gek voor woorden. Maar het is wel een tweestrijd, dus wat moet ik doen? Ik kan kortom wel wat hulp bij dit dilemma gebruiken.”

