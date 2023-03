Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Week Zonder Vlees: win één van de vijf HelloFresh-maaltijdboxen

Nog altijd verknocht aan je stukje vlees bij het avondeten, of op je brood? Geen zorgen, veel Nederlanders hebben dat, blijkt uit recent onderzoek van maaltijdboxleverancier HelloFresh. Maar tegelijkertijd willen veel Nederlanders ook minderen in de hoeveelheid vlees die ze eten. Daarom gaat HelloFresh een langdurige samenwerking aan met de Vegetarische Slager, en wij mogen vijf maaltijdboxen weggeven, gevuld met veggie recepten.

Als je minder vlees wil eten, kun je bijvoorbeeld het vlees in je maaltijd geheel weglaten. Maar je kunt je kip bijvoorbeeld ook vervangen door een vleesvervanger.

Win een maaltijdbox

Maar liefst zestig procent van de Nederlanders geeft aan dat zij vlees bij de maaltijd ‘onmisbaar’ vinden. Bij ongeveer evenveel van hen is het zelfs vanzelfsprekend dat dat er is. Maar de helft van de Nederlanders wil wel minder vlees eten, alleen vinden ze dat lastig. Ze willen bijvoorbeeld niet dat hun eten minder lekker wordt, of ze vinden het lastig vegetarische recepten te vinden.

Nou, HelloFresh to the rescue met hun maaltijdboxen. Wij mogen er vijf weggeven, en in elke box zit de juiste hoeveelheid ingrediënten voor 3 maaltijden. Het is mogelijk om het aan te passen op jouw behoeftes, dus of je nou voor twee, drie of vier mensen kookt: je krijgt voldoende. Nu is dat stap één, maar iets lekkers maken met die boodschappen, is stap twee. Ook daar is aan gedacht, je krijgt namelijk allerlei (vega) recepten erbij.

Dus wil je minder vlees eten, maar vind je vlees eigenlijk wel heel lekker? Dan is zo’n box wel wat voor jou. De Vegetarische Slager probeert namelijk de „bite, aroma, geur, malsheid en textuur” van vlees na te bootsen, zonder dat daar dieren voor hoeven te sterven. Ben je niet één van de gelukkige vijf? De recepten met vegetarisch vlees van De Vegetarische Slager, zoals vegan Kipstuckjes, zijn ook ‘gewoon’ te bestellen via de website van HelloFresh.

Meedoen

Wil je een van de vijf HelloFresh-maaltijdboxen winnen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 13 maart, 12.00 uur. De winnaars krijgen vervolgens persoonlijk bericht.

