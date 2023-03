Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze provincies wonen de duurste inwoners voor de overheid

Kosten voor het ov, natuurbehoud of administratieve lasten: de provincie draait er (deels) voor op. Dat woningen niet in alle Nederlandse gemeenten eenzelfde prijskaartje hebben, is bekend. Maar ook qua provinciale uitgaven zijn de verschillen in ons land ook groot. Benieuwd wat jij ‘kost’ voor jouw provincie?

Misschien heb je überhaupt nooit stilgestaan bij de kosten die door de provincie worden gemaakt om jouw leefomgeving te onderhouden. Om je een idee te geven: er gaat geld naar het openbaar vervoer, (onderhoud) van wegen, maar er wordt bijvoorbeeld ook geld gepompt in de regionale economie. En die kosten liggen in de Noordelijke provincies van Nederland een stuk hoger dan in Noord- en Zuid-Holland.

Hier komt de geldstroom vandaan

Mocht je je afvragen waar de provincie dat geld vandaan haalt, dan is daar helaas geen eenduidig antwoord op. De taken zijn namelijk per provincie verschillend, waardoor daar ook een ander kasboek bij komt kijken. Zo zijn de bijdragen vanuit Rijksoverheid niet voor alle provincies gelijk. De meeste provinciale inkomsten komen uit het zogenoemde provinciefonds, dat ook vanuit Rijksoverheid wordt georganiseerd.

Waar de provincie het geld vanuit het provinciefonds exact aan besteedt, is aan de overheidslieden zelf. Niet geheel onbelangrijk: ze moeten daarvoor wel aan het begin én het eind van de rit verantwoordelijkheid afleggen aan Provinciale Staten. En laten de Provinciale Staten-verkiezingen nu net voor de deur staan: op 15 maart kun je jouw stemrecht weer gebruiken en dus bepalen wie de uitgaven kritisch onder de loep neemt.

Hier gaat het geld naartoe

Verhoudingsgewijs zijn het de minder dichtbevolkte provincies die per inwoner meer geld kwijt zijn aan bijvoorbeeld onderhoud van de natuur of wegen. In zeeland werd er 98 euro per inwoner besteed aan de regionale economie, terwijl dit in Noord-Holland 12 euro was. En in Groningen werd 173 euro per inwoner besteed aan het openbaar vervoer, terwijl dit in Zuid-Holland bijvoorbeeld 36 euro was. Benieuwd waar in jouw provincie het meeste geld aan wordt besteed? Dat zie je terug in onderstaande afbeelding.

Ook de totale kosten liggen dus ver uiteen. In Groningen maakt de provincie 727 euro kosten per inwoner, terwijl dat in Noord-Holland niet meer is dan 185 euro. Zuid-Holland – de provincie met de meeste inwoners – staat op nummer 2 als we kijken naar de provincie uitgaven per inwoner. Daar wordt zo’n 205 euro per hoofd aan kosten gemaakt. Meer weten over de totale kosten per inwoner in jouw provincie? Je vindt de exacte bedragen terug in de tabel hieronder.

Waar Aantal inwoners Uitgaven per inwoner Groningen 590.170 727 euro Friesland 654.019 591 euro Drenthe 497.743 577 euro Overijssel 1.171.910 427 euro Flevoland 434.771 419 euro Gelderland 2.110.472 431 euro Utrecht 1.369.873 340 euro Noord-Holland 2.909.827 185 euro Zuid-Holland 3.753.944 205 euro Zeeland 386.767 579 euro Noord-Brabant 2.592.874 279 euro Limburg 1.118.302 396 euro

