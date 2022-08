Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hatsjoe! Wat gebeurt er eigenlijk in je lichaam als je ziek bent?

Je hebt een snotneus, bent verkouden, hebt een fikse keelpijn te pakken, of je ligt met 40 graden koorts op bed… ai, jouw lichaam laat het even volledig afzien, want je bent ziek. Of is het juist een goed teken, dat je je zo beroerd voelt? Wat gebeurt er eigenlijk in je lichaam als je ziek bent?

We zijn allemaal weleens ziek. De een misschien vaker dan de ander, maar we krijgen er allemaal weleens mee te maken. Je krijgt geen hap door je keel, voelt je slap en ellendig, je krijgt last van spierpijn, hoofdpijn of een hevige koorts… waarom reageert ons lichaam soms zo heftig op ziek zijn?

Dit gebeurt er in je lichaam als je ziek bent

We worden ziek als een ziekteverwekker, een virus of een bacterie, ons lichaam weet binnen te dringen. Maar wist je dat je je niet ziek voelt door de ziekteverwekker zelf, maar door de reactie van jouw lichaam hierop?

Om jou zieker te maken, moet het virus zich in het lichaam weten te verspreiden. Dat doet het door gezonde cellen kapot te maken. Maar het lichaam is het daar uiteraard niet mee eens, en komt in actie.

Het resultaat hiervan, is koorts. Jij voelt je dan even ellendig, maar het is dus een afweeractie van jouw lichaam om jou béter te maken en je te beschermen tegen dat nare virus dat jouw ziek probeert te maken.

Maar waarom profiteert jouw lichaam op dat moment van koorts? De cellen worden dan zó warm, dat ze hard worden. Dit zorgt ervoor dat het virus zich niet langer kan verspreiden.

Concreet gezegd betekent ziek worden dus eigenlijk dat jouw lichaam in gevecht is met bacteriën en virussen, om te voorkomen dat deze indringers jouw gezonde cellen nóg meer kapot maken.

Een goed werkend lichaam

Dit afweermechanisme van jouw lichaam is dus eigenlijk heel goed. Het betekent dat jouw lichaam nog goed voor je kan zorgen, dat het goed werkt. Je lichaam zet namelijk alles op alles om weer gezond te worden – en jij moet daarvoor even afzien.

Hoe je jouw lichaam het beste kunt helpen op zo’n moment? Kruip lekker onder de wol, en schakel even helemaal af. Meld je ziek op werk. Doe geen inspannende activiteiten, en geef jouw lichaam de rust die het nodig heeft om de virussen te bestrijden. Jouw lichaam probeert je iets duidelijk te maken, dus luister daar vooral naar. Dan ben je zo snel mogelijk weer de oude!

Sterk afweersysteem

Wil jij minder vatbaar zijn voor virussen, wat ervoor zorgt dat je minder snel ziek wordt? „Goed slapen en goed eten helpt om een sterk afweersysteem te krijgen”, vertelt immunoloog Monika Wolkers van Sanquin en de Universiteit van Amsterdam.

„Veel buiten zijn, dat zorgt ervoor dat de longen open gaan. Je moet eigenlijk zo gezond mogelijk blijven om goed bewapend te zijn tegen virussen en bacteriën.” Staat genoteerd!