Winnen! Wij geven 3x een overnachting (inclusief ontbijt) in het vernieuwde Hotel Casa weg

Op vakantie in eigen land is eigenlijk altijd leuk. Je ziet dingen die je eerder niet opvielen, en komt op plekken die je misschien anders zou missen. Als je nog een nachtje ‘over’ hebt, hebben wij een erg leuke overnachting voor je. En het allerbeste? Het is helemaal gratis. Wij mogen namelijk drie keer een overnachting (plus ontbijt!) in Hotel Casa in Amsterdam weggeven. De overnachtingen zijn elk voor twee personen.

Hotel Casa, een initiatief van vier ambitieuze studenten in de jaren 50, is net vernieuwd. De kamers zijn opgeknapt en mooi gemaakt, wat helemaal lekker uitkomt voor jouw nachtje weg.

Win een overnachting in Hotel Casa

Nog even over Hotel Casa: dat begon dus in de jaren 50, als een oplossing voor de woningnood onder studenten. De kamers van het hotel waren namelijk deels beschikbaar voor studenten, deels voor hotelgasten. Op die manier voorziet Hotel Casa tot op de dag van vandaag, zo’n 71 jaar later, studenten van betaalbare huisvesting. Dat gebeurt zo’n acht maanden per jaar, 350 studenten vinden er een plek. Dat zorgt binnen een hotel voor een „bijzondere en inspirerende mix van mensen”.

Maar Hotel Casa is niet alléén een hotel. Met restaurant East biedt Casa een plek voor ieder moment van de dag voor heerlijke koffie, cocktails en frisse gerechtjes om te delen. Voor de bier- en cocktail liefhebber is er ook dakterras GAPP met een uitgebreid drankmenu, lekkere hapjes en uitzicht over de stad. Lang verhaal kort: als je hier een nachtje komt slapen, ben je verzekerd van een gezellige avond. Overdag kun je, met fietsen van het hotel, bruisend Amsterdam Oost verkennen.

Meedoen kan via de invulbox hieronder, en we nemen deze winactie uiteraard ook mee in onze nieuwsbrief. Als je je daarvoor aanmeldt, maak je extra kans. Het gaat dus om drie keer een nacht in Hotel Casa, de winactie loopt tot maandag 19 juli 12.00 uur. Let wel: wegens beperkte capaciteit voor hotelgasten vanaf 1 oktober, is deze overnachting is mogelijk tot 30 september 2021.