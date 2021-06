Win een EK-Heldenshirt, gesigneerd door Robin van Persie

„Geen buitenspel bij Van Persie, Van Persie en die kopt ’m erin! Jááá! Het is 1-1! Het is 1-1! Wat een wereldgoal!” De memorabele duikvlucht van Robin van Persie in 2014 is één van de meest iconische beelden in de geschiedenis van het Nederlands elftal.

Nu, in aanloop naar het EK van deze zomer, treedt zoonlief Shaqueel van Persie zeven jaar na dato in zijn vaders voet(bal)sporen met een imitatie van de legendarische wereldgoal in de nieuwe tv-reclame van Lipton. Om ook de rest van Nederland de legendarische duikvlucht te laten herbeleven, is de ultieme EK-outfit, het Lipton Heldenshirt, verkrijgbaar in alle winkels van Albert Heijn.

Win een gesigneerd Heldenshirt!

Speciaal voor Metro heeft Robin van Persie zeven Heldenshirts gesigneerd die we mogen verloten. Dus vul vóór donderdag aanstaande 12.00 uur onderstaand formulier in. Geef daarbij aan of je kans wilt maken op een Heldenshirt voor volwassenen (grote maat) of een kindershirt (zet dat even achter je woonplaats). En wie weet sta jij zondag bij de eerste wedstrijd van Oranje al te juichen in het enige echte Heldenshirt!