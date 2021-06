3 redenen waarom jobhoppen niet altijd een goed idee is

Werkgeluk en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijker dan ooit in het werkleven. Mede daarom komt het niet meer vaak voor dat werknemers veertig jaar bij dezelfde organisatie blijven hangen. Tegenwoordig zie je zelfs steeds vaker het andere uiterste: mensen die binnen een jaar alweer door zijn naar de volgende baan. Jobhoppen, noemen we dat.

Deze jobhoppers willen graag uitgedaagd blijven worden en blijven groeien. Ze realiseren alleen niet dat het hun groei op de lange termijn juist kan tegenhouden.

Waarom jobhoppen niet altijd slim is

Op carrièreplatform The Ladders delen recruiters hoe ze tegen jobhoppers aankijken en hoe het vaak switchen van baan er juist voor kan zorgen dat je niet zo snel doorgroeit als je zou willen.

Let op: we hebben het in dit artikel over mensen die bewust van baan veranderen en er zelf voor kiezen. Mensen bij wie het contract bijvoorbeeld niet verlengd wordt, zijn geen jobhoppers.

Het kan er juist voor zorgen dat je niet kunt groeien

Veel jobhoppers veranderen zo snel van baan, omdat persoonlijke ontwikkeling hoog bij hen in het vaandel staat en ze niet te lang op een plek willen blijven hangen. Toch is dit niet de enige manier om te groeien in je carrière. Sterker nog, jobhoppen kan er zelfs voor zorgen dat je vast komt te zitten in een cyclus van zijwaartse bewegingen.

Wil jij uiteindelijk doorgroeien naar een leidinggevende rol? Dan kan het waardevol zijn om toch nog even geduld te hebben tot je binnen het bedrijf waar je nu werkt kunt doorstromen.

Het is soms moeilijk om bij een extern bedrijf zo’n rol te bemachtigen, zeker als je nog maar kort hebt gewerkt bij alle bedrijven waar je eerder hebt gewerkt. Want hoeveel impact kan jij eigenlijk gemaakt hebben in zo’n korte tijd? In andere woorden: het is een stuk lastiger om jezelf te verkopen.

Het kan je geloofwaardigheid als leider ondermijnen

Dat is niet de enige reden waarom het lastiger is om een leidinggevende rol te bemachtigen als jobhopper. Leiderschaps- en managementrollen worden meestal gegeven aan mensen waarvan de verwachting is dat ze lang bij het bedrijf zullen werken.

Wanneer managers vaak in en uit een organisatie schuiven, heeft dat namelijk een grote impact op de teams die ze managen. Het verstoort de cultuur en daarmee de prestaties van de organisatie.

Het wekt de indruk dat je snel verveeld raakt

Er zijn jobhoppers die constant van baan veranderen, omdat ze anders de uitdaging missen. Wanneer ze de baan volledig onder de knie hebben, gaan ze weer door naar de volgende baan. Natuurlijk is er niets mis met een uitdagende baan willen hebben, maar vaak wordt hierbij vergeten dat je ook nieuwe uitdagingen in je huidige baan kunt opzoeken.

Het kost bedrijven tijd, energie, moeite en geld om een nieuwe werknemer aan te nemen. Wanneer jij in het verleden elk jaar van baan bent veranderd, kan dat een reden zijn voor recruiters of HR-managers om toch iemand anders aan te nemen. De reden? Ze zijn bang dat je op deze rol ook weer binnen een jaar bent uitgekeken.

Is het echt niet mogelijk om door middel van job crafting nieuwe taken en verantwoordelijkheden op je te nemen? Of zit je bij een bedrijf echt niet op je plek? Er zijn genoeg goede redenen om wel van baan te wisselen en er zitten ook genoeg voordelen aan jobhopping.

Daar zit vaak ook de clue: zolang jij goed voor jezelf duidelijk hebt waarom een nieuwe baan het beste voor jou en je carrière is, zal je daar recruiters en HR-managers ook van kunnen overtuigen.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.