WIN een DI-RECT-kersttrui

Kerst- en DI-RECT-fans opgelet! Wil jij kans maken op een dikke kersttrui van deze band? Dat kan!

Bij een feestje hoort goede muziek. Daarom nodigen KPN en DI-RECT je uit om morgenavond om 20.30 uur samen de feestdagen af te trappen met een livestream Rockconcert vanuit het Kurhaus. Om zoveel mogelijk huiskamers te vullen met livemuziek, hebben zij de handen ineengeslagen. Alle KPN-klanten krijgen het concert cadeau, maar ook niet-klanten kunnen het vanaf twee euro volgen via www.di-rect.com.

Naast goede muziek, hoort bij de feestdagen ook een toffe outfit. Daarom heeft DI-RECT samen met kunstenaars Jamel Armand en Baretta een cotton X-Mas Sweater ontworpen. De trui – in old school kerstkleuren – is gelimiteerd, maar wij mogen er drie weggeven.



Wil jij kans maken? Laat dan je gegevens achter (deze gegevens worden nergens anders voor gebruikt). Meedoen kan tot en met zondag 13 december, en de winnaars ontvangen na afloop persoonlijk bericht.