Bij dit concert van DI-RECT mag je zelf bepalen hoeveel een kaartje kost

Het is voor de meeste mensen al een hele tijd geleden dat ze voor het laatst konden genieten van een concert. Gelukkig voor die mensen komt rockband DI-RECT op vrijdag 11 december met een bijzonder concert vanuit het Kurhaus in Scheveningen. Het is een livestream, dat wel, maar voor de echte muziekliefhebbers zal dat weinig uitmaken.

DI-RECT geeft wel vaker livestream-concerten vanuit bijzondere locaties. Ze deden dat al vier keer eerder dit jaar, bijvoorbeeld in het Mauritshuis in Den Haag en op De Pier in Scheveningen. Het concert vanuit het Kurhaus is het laatste concert dat de populaire band dit jaar zal geven. En jij kunt erbij zijn!



Als je fan bent van DI-RECT en fan (aka klant) bent van KPN, zit je helemaal gebakken. KPN heeft het concert van de band namelijk ‘geadopteerd’. Zij bieden het gratis aan al hun klanten aan, als onderdeel van het loyalty programma ‘Kadootje van KPN’. Hierbij krijgen alle klanten van KPN meerdere cadeautjes in december.

Geen klant van KPN? Geen zorgen. Je kunt ook gewoon een kaartje kopen voor het concert. Dankzij de livestream kunnen er (voor Nederlandse begrippen) ongekend veel mensen ‘aanwezig’ zijn. Je hoeft je in ieder geval geen zorgen te maken dat het concert opeens uitverkocht is.

Experimenten via livestreams

De lockdown kwam voor zowel muzikanten als muziekliefhebbers als een zware klap. Muzikanten konden niet meer optreden, muziekliefhebbers moesten het doen met oude YouTube-filmpjes of nummers op Spotify. Maar DI-RECT begon vrijwel meteen met experimenteren via livestreams. Dat deden ze met hun eigen camera’s, alles zodat ze konden blijven optreden. En dat konden hun fans wel waarderen: steeds meer mensen kijken naar de livestreams.



Ook een mooi lichtpuntje: je mag zelf bepalen wat je betaalt. Of het nou twee euro is, of vijftig of honderd, het kan allemaal. Normaal kosten ‘face to face’ concerten al snel bakken met geld, maar nu kun je dus ook genieten van de muziek als je iets minder te besteden hebt. En je kunt gewoon vanaf de bank keihard meezingen. Maar dan moet je heel misschien wel even denken om de buren.

Hart onder de riem

Tijdens de decembermaand wil KPN mensen een hart onder de riem steken, omdat we vanwege de coronamaatregelen zoveel moeten missen. „Veel geplande feestjes en activiteiten aan het eind van het jaar kunnen niet doorgaan. Juist in deze donkere maanden is de behoefte aan verbinding en gezelligheid groot”, zegt Mark Versteegen, directeur sponsoring van KPN.

„ Daarom hebben DI-RECT en KPN de handen ineen geslagen om met het livestream concert zoveel mogelijk huiskamers te kunnen vullen met live muziek. Bijzonder om dit te kunnen doen in een maand waarin extra lichtpuntjes welkom zijn.”

