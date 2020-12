Leven in de Formule 1 (en privé) van Max Verstappen volgende week op Ziggo

Max Verstappen neemt ons volgende week mee in zijn weg naar en leven in de wereld van de Formule 1. In een docuserie, uitgezonden door Ziggo, geeft hij ook een inkijk in zijn privéleven.

Max Verstappen en Ziggo brengen de driedelige documentaire samen uit. Beloofd wordt ‘het echte en volledige verhaal van Verstappens weg naar de Formule 1’. De serie laat zien welke impact dat tot nu toe had op het leven van Max en zijn omgeving. In de documentaireserie wordt de opkomst van Max Verstappen getoond en verteld door de personen die het dichtst bij hem staan, zoals zijn vader en moeder. Ziggo meldt vandaag in een bericht: „Een verhaal over een familie die gekenmerkt wordt door de passie voor het racen. Een familie waarvoor alles in het teken stond van dat ene doel: Max Verstappen Formule 1-ster laten worden.”

Vanmorgen werd de trailer op YouTube gedeeld.

Max Verstappen de pure winnaar

Max Verstappen: Whatever It Takes (‘koste wat het kost) is vanaf donderdag 17 december exclusief te zien bij Ziggo. De documentaire biedt een inkijk in het privéleven van de topatleet, die ook gewoon een jongen van 23 jaar is en wil genieten van het leven buiten de circuits. De afgelopen jaren is de Red Bull-coureur gevolgd en zijn de belangrijkste mensen om hem heen geïnterviewd. Het resultaat is een portret van een pure winnaar, die net zoals iedereen gewoon een mens is.



This is a project we have been working on for the past three years! 🎬 My official documentary series ‘Max Verstappen – Whatever It Takes’. It will be broadcasted on @ZiggoSport and the Ziggo Movies & Series platform from the 17th of December on. I hope you guys will like it! pic.twitter.com/DfZXNsmvUN — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 10, 2020

De weg naar succes

We gaan onder andere Max’ zijn manager Raymond, zijn zusje Victoria, zijn moeder Sophie en zijn vader Jos zien, die vertellen over de vastberaden weg naar succes van Max en de impact die dit gehad op Max en zijn omgeving. Samen met beeldmateriaal uit de jeugd van Max en behind-the-scenes beelden, geeft de documentaire een een beeld van hoe het er echt aan toe gegaan is.

Gisteren maakte de in Monaco woonachtige en in België opgegroeide Nederlander de weg naar het nieuwtje van vandaag al spannend:



Verstappen als jongste in de Formule 1

Ook horen we van onder andere Helmut Marko (Senior Advisor Red Bull Racing) en vader Jos, hoe Max uiteindelijk als jongste coureur ooit in de Formule 1 terecht gekomen is. We herbeleven de grootste successen van Max, samen met zijn naasten, en zien hoe Max zijn eigen weg vindt in de Formule 1-wereld.

Tenslotte is er ook aandacht voor de persoon Max Verstappen buiten de baan. We horen zijn vrienden en familie vertellen over Max en de camera volgt Max op een aantal van die momenten. Ziggo: „Met opmerkelijke beelden als resultaat.”

Waar te zien?

Max Verstappen: Whatever it Takes is vanaf donderdag een maand lang te zien via het Ziggo On Demand-menu, de Ziggo GO app of ziggogo.tv. Op het open kanaal 14 wordt de complete documentaire in z’n geheel op tv uitgezonden op vrijdag 18 december, vanaf 20.45 uur.

