Kijkers in verwarring om Recht in de ogen: van ‘wat prachtig’ tot ‘wat bereiken we hiermee?’

Niet of zelden vertoond op de Nederlandse tv: slachtoffers van misdrijven die praten met en in de ogen kijken van de dader. Recht in de ogen liet dat gisteravond op NPO 1 zien. Kijkers reageren verschillend. De een vindt het mooie televisie, de ander vraagt zich af: „Wat moeten we hiermee?”

Dader en slachtoffer van een misdrijf die met elkaar in gesprek gaan. Dat zorgt voor ontroerende ontmoetingen. Woede en tegenstellingen maken plaats voor begrip en erkenning en soms zelfs tot verzoening. Dat hebben Omroep Max en presentator Charles Groenhuijsen voor elkaar gekregen. Gisteravond was de eerste aflevering te zien. Voor NPO 1-begrippen trok Recht in de ogen met bijna een half miljoen kijkers geen bijster hoge score. Gereageerd op sociale media werd er echter veel.



‘Herstelrecht’ in Recht in de ogen

Dader en slachtoffer van een misdrijf die elkaar ontmoeten, staat ook wel bekend onder de termen herstelrecht of herstelbemiddeling. Onderzoek heeft aangetoond dat herstelrecht effectief is. Het maakt slachtoffers sterker en geeft ze meer genoegdoening. Recidive door de dader zou worden verminderd en Nederland zo een stukje veiliger gemaakt. Een expert van de gevangenis in Arnhem zegt daarover in Recht in de ogen: „Iedereen die hier zit, kan jou buurman worden.” Het slachtoffer krijgt antwoorden op zijn of haar vragen. En hij of zij kan eens vertellen wat de impact van ‘de daad’ is geweest. Aan iemand die geen gezicht had, maar alleen een bivakmuts en een pistool was. Zoals Sybren.

Sybren kreeg vier jaar geleden in een snackbar waar hij werkte een pistool op z’n hoofd. De dader telde af van tien naar nul, toen hij een kluis moest openen. „Dan zorg je ervoor dat hij niet bij dichter bij de 0 komt. Ik ging niet de held uit hangen”, bekende de jonge overvallen snackbarman. De buit: ongeveer 1500 euro cash.



Bedankt voor het kijken naar #Rechtindeogen. Gemist of nog even terugkijken? 👇https://t.co/WgMAySCzT4 pic.twitter.com/ha8aFA4XHP — Omroep MAX (@OmroepMAX) June 7, 2022

Ontmoeting tussen dader en slachtoffer geslaagd

Recht in de ogen biedt Sybren en de ‘man van toen’ de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De dader: „Als ik hier niet op in was gegaan, dan was ik een Lul de Behanger geweest. Het is niet eens een boef, altijd een boef. Ik heb hier oprecht spijt van.” Tijdens de ontmoeting komt hij met een bekentenis dat zijn wapen nep was. „Jij hoorde aftellen, ik was gewoon egoïstisch bezig. Je dacht dat je leven voorbij was.”

De overvaller, met nog twee zware zaken op z’n geweten, was naar Marokko gevlucht, maar zag zichzelf in Opsporing Verzocht. Toen ging hij terug – hij wist genoeg – en werd op Schiphol aangehouden. Sybren wist ondertussen niet hoe hij boos moest zijn op iemand met een capuchon en een bril. Maar ondertussen kon hij in de snackbar geen dweil meer over een tafeltje krijgen. De zaak zat hem diep. Het slachtoffer werd na het drama kapper en kon er uiteindelijk een punt achter zetten.



Dit prachtige werk mocht ik 7 jaar lang doen voor @Perspectief_org Mooi dat er steeds meer aandacht komt voor herstelrecht. Mooi en integer gefilmd! #Rechtindeogen — Jacoline Steegstra (@iJacoline) June 7, 2022

Moord op Nadine Beemsterboer

Nadine Beemsterboer uit Hoorn was het tweede verhaal van Recht in de ogen. Zij werd in 2006 om het leven gebracht met 36 messteken. Dat was destijds vlakbij de redactie van Metro. Haar ouders en zus zijn jarenlang op een indrukwekkende manier in actie gekomen voor slachtoffers van zaken die hen zelf overkwam. Dat gebeurde via de Nadine Foundation. Zij gingen scholen en gevangenissen langs om te praten over zinloos geweld. Ook hierbij gingen nabestaanden het gesprek met de dader van de gruwelijke moord aan. Het heeft hen, vergeven of niet (dat verschilde en zien we pas een volgende aflevering), veel gebracht.

Kijkers lijken door Recht in de ogen wat in verwarring. De een vindt de ontmoetingen maar wat prachtig. Anderen vinden het moeilijk om te zien. Wat bereiken we hier nu mee?, is eigenlijk hun vraag. Het antwoord hebben de deelnemers aan het programma natuurlijk wel, maar toch. Sommige mensen vinden dit ‘gewoon’ lastig. Zo heeft de zus van Nadine Beemsterboer de dader al langere tijd vergeven, maar krijgt zij ook te horen: „Je verloochent je zusje.” „Maar”, zegt ze zelf, „Nadine was het 100 procent met me eens geweest.”

Hier onder zie je enkele reacties:



Een dader en slachtoffer kijken elkaar recht in de ogen. Het werpt interessante vragen op over schuld en vergeving. Maar zodra je het alleen voor de dader doet: niet doen. Want dan wordt #herstelrecht al gauw onrecht.#rechtindeogen @OmroepMAX — Willemieke Schreurs (@Willematthea) June 7, 2022



Een indrukwekkende eerste uitzending, mooie herstelgesprekken en respect voor de deelnemers en de makers.#rechtindeogen https://t.co/SwWq9iSLOz — meinema mediation (@ReinoMeinema) June 7, 2022



Kijktip! Dader ontmoet slachtoffer in #Rechtindeogen, wat een mooi programma.

Voor veel slachtoffers kan dit een afsluiting betekenen en voor de dader een goede manier om de consequenties van zijn daden in te zien. Goed initiatief. — recht.s.preker (@bennie_vacet) June 7, 2022



#rechtindeogen het beroemd maken van criminaliteit slaat nergens op. Deze boeven krijgen nu een stem die ze afgenomen zouden moeten worden. Helaas ken ik te veel mensen die met een wapen bedreigd zijn. #vrouwen die dit echt niet DURVEN . #kinderlokkers en #moordernaars #nlziet — TodahYhuh (@TodahYhuh) June 7, 2022



Sorry, maar #rechtindeogen is te gemaakt. Ik weet niet waar dat precies aan ligt. Misschien wordt er teveel gestuurd…. erg jammer. — Abbie Chalgoum (@Abbie1979) June 7, 2022



Wat zou nou eigenlijk de bedoeling zijn van zo'n programma als #rechtindeogen? — Zeilertje (@bas_i) June 7, 2022



#rechtindeogen wat een mooi programma, en wat een lieve man is die Sybren. — Romy van Dam (@Romy_van_Dam) June 7, 2022

