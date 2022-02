Te schattig: ottertjes, pinguïns en boshondjes, geboortegolf in ZooParc

In ZooParc is sprake van een geboortegolf, want de afgelopen tijd zijn maar liefst tien dieren geboren. Het gaat om drie boshonden, vier Aziatische kleinklauwotters en drie Afrikaanse pinguïns.

De dierentuin in Brabant is erg blij met de geboortes, want deze dieren zijn in het wild kwetsbaar of worden zelfs bedreigd. Twee jaar geleden trok ZooParc ook al de aandacht. Toen door de unieke geboorte van een ‘pluizige palmgier’.

Boshonden komen voor in de natte en bosachtige gebieden van Centraal- en Zuid-Amerika. Deze roofdiertjes hebben het in de natuur zwaar. Hun leefgebied wordt steeds kleiner door de opkomst van grootschalige landbouw. Daarnaast wordt er op hen gejaagd en sterven ze door ziektes die afkomstig zijn van de huishond.

Bijzondere geboorte dieren in ZooParc

„De geboorte van de boshonden is voor ZooParc erg bijzonder, want het is de eerste keer dat deze soort wordt geboren in ons park”, zegt hoofddierenverzorger Steven van den Heuvel van het park in Overloon. „Daarnaast zijn deze dieren maar op drie plekken in Nederland te zien.” Het gaat in ZooParc om drie mannetjes en het gaat erg goed met zowel moeder Kima als met de puppy’s. De diertjes zitten nu nog in hun binnenverblijf. Zodra het warmer wordt, zullen ze ook hun buitenverblijf in het expeditiegebied Madidi gaan verkennen.

Boshonden zijn van alle wilde honden de beste zwemmers. Dit komt omdat ze tussen hun tenen gedeeltelijke zwemvliezen hebben. Hierdoor kan deze soort flinke afstanden in het water afleggen en zelfs in het water duiken. Daarnaast leven en jagen deze roofdieren in groepen van gemiddeld twee tot zes dieren. Doordat ze samen op jacht gaan is het mogelijk om prooien te vangen die vele malen groter zijn dan zijzelf.

Vier jonge Aziatische kleinklauwotters

Ook zijn in ZooParc vier Aziatische kleinklauwotters geboren. Deze dieren leven in het wild in Zuid-India en in Zuid-China. De moeder en de jongen maken het goed en ze zijn al regelmatig buiten te zien. Ook deze soort heeft het in de natuur zwaar. Dit komt omdat het leefgebied van de otters door ontbossing wordt verkleind.

Pinguïns ZooParc uit het ei

Verder zijn ook drie Afrikaanse pinguïns in ZooParc uit hun ei gekropen. Deze soort leeft in Zuidwest-Afrika. „We zijn erg blij met de geboorte van de pinguïns, want in het wild wordt deze soort bedreigd. Dit komt omdat het leefgebied van de dieren verdwijnt door onder andere oliedumpingen op zee en overbevissing”, zegt verzorger Van den Heuvel.

Populatie 90 procent afgenomen

In de afgelopen honderd jaar is de populatie van deze pinguïns met 90 procent afgenomen. Voor deze dieren is er daarom een Europees managementprogramma. Europese dierentuinen willen met dit programma bijdragen aan het voortbestaan van in het wild bedreigde diersoorten. De geboortes van de pinguïnkuikens in ZooParc vallen ook onder dit managementprogramma.

Daarnaast ondersteunt ZooParc via Stichting Wildlife SANCCOB in Zuid-Afrika. Deze organisatie vangt zieke, verlaten en gewonden Afrikaanse pinguïns op en laten deze dieren weer los in de natuur zodra ze beter zijn.