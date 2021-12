Terugblik Lang Leve de Liefde met heerlijke (en pijnlijke) bloopers

Veel fans zullen er vanavond eens goed voor gaat zitten: de speciale terugblik-aflevering van Lang Leve de Liefde. Gastheer is net zo’n trouwe fan (van het eerste uur), Marc-Marie Huijbregts.

Zoals hierboven te zien is, lijkt Lang Leve de Liefde uit een lange reeks aan bloopers te bestaan. Een haast ontploffende barbecue. Pillen die op de grond vallen. Samen door een bank zakken. Alles uit de grote villa, waar ooit De Gouden Kooi werd opgenomen, komt voorbij.

Marc-Marie Huijbregts met oud-deelnemers Lang Leve de Liefde

Maar het zijn niet alleen bloopers die we in Marc-Marie blikt terug op Lang Leve de Liefde zien. Integendeel. Er valt veel meer te zeggen over de afleveringen, die inmiddels richting het aantal van vijfhonderd gaan. Huijbregts ontvangt in de appartementen, waar de dates van minimaal 24 uur plaatsvonden, een aantal ex-deelnemers. Eentje kan daarbij natuurlijk niet ontbreken, Anne. Annes date met Johan is onvergetelijk, omdat de man lekker voetbal ging kijken in plaats van zich te bekommeren om zijn date. En Anne? Die ging maar met haar mobieltje spelen, terwijl Johan op de bank om kaas zat te roepen. Hier zie je een stukje uit de uitzending van Lange Leve de Liefde van vanavond.

Guilty pleasure van veel tv-kijkers

Van liefde op het eerste gezicht tot liefde die in de kiem wordt gesmoord en van pijnlijke stiltes tot hilarische discussies. Dat is voor veel kijkers Lang Leve de Liefde. Het is soms héél grappig, of zelfs ranzig. Gisteravond bijvoorbeeld nog, toen ene Anja bewust even een harde scheet liet.

Het dagelijkse datingprogramma is de guilty pleasure van menig Nederlander en is al sinds de start in 2020 een succes. Niet alleen qua kijkcijfers: in het programma vonden tot nu toe al 120 singles de liefde. In een speciale aflevering blikt Marc-Marie Huijbregts nu samen met een aantal opvallende hoofdpersonen van de afgelopen twee jaar, terug op twee jaar Lang Leve de Liefde. We zien hoogte- en dieptepunten uit 479 dates. Marc-Marie vraagt ze het hemd van het lijf. Hoe gaat het nu met de koppels? En hoe kijken de singles terug op hun avontuur?

Marc-Marie blikt terug op Lang Leve de Liefde is vanavond (woensdag 15 december) om 21.30 uur te zien op SBS6.