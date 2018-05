De vader van het drie maanden oude neushoornjong Naomi zal de ontmoeting met zijn dochter waarschijnlijk nog lang heugen. Het kleine meisje was totaal niet bang voor de grote stier en liep dapper op hem af. Hij deinsde er zelfs voor terug, zo is te zien in de video die Burgers' Safari van hun bewoners maakte.

Het Arnhemse dierenpark heeft veel ervaring met neushoornintroducties, maar toch blijft het altijd even afwachten hoe de vader op zijn jong reageert. Moeder houdt de telg echter nauwlettend in de gaten en komt tussenbeide als de man voor haar gevoel te dicht bij haar jong in de buurt komt. Naomi toonde echter geen enkel ontzag voor de bijna drieduizend kilo zware man en dreef hem zelfs een poosje nieuwsgierig achteruit, daarbij gesteund door haar moeder met een gewicht van vijfentwintighonderd kilo en haar bijna negenhonderd kilo zware broer van bijna twee jaar oud.

Vrouwtje

Het drie maanden oude neushoornvrouwtje leefde al enkele weken samen met de volwassen vrouwen en hun andere jongen op de savanne, het leefgebied dat ze delen met giraffen, zebra's en antilopen. Net als in de natuur gebruikelijk is, leven breedlipneushoornmannen solitair. Totdat het jong helemaal vertrouwd was met het leven op de vlakte voor de schermen en letterlijk wat steviger op zijn poten stond, verbleef de man uit voorzorg in een verblijf achter de schermen.

Momenteel leven er zeven breedlipneushoorns op de savannevlakte in Arnhem: een volwassen man, drie volwassen vrouwen en drie jongen in verschillende leeftijden. De afgelopen 18 jaar werden 8 jongen in Burgers' Zoo geboren.