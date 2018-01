“Er is vandaag en vannacht was er een storm in Nederland en dan is het ook meteen een storm in een glas water.” Lars spreekt zich uit over het feit dat het vooral in de media dan alleen maar over het weer gaat. “Storm hier, storm daar, over omgevallen boompjes en gecancelde vluchten.”

“Als je het over het weer kan hebben met zijn allen, dan gaat het best goed in je land vind ik.” Het getuigt volgens Lars hoe weinig wij eigenlijk te doen hebben in dit land en hoe weinig problemen er eigenlijk zijn.