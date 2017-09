Vlog Ebru: Royeer betrokken Vindicat-leden!

„Vindicat-studenten hebben een restaurant vernield in Groningen . Ik las het bericht en dacht: hoe kun je!? Hoe kun je met honderd man een restaurant vernielen en hoe kan het dat daar geen aangifte van wordt gedaan? Ten eerste: alle mensen die hierbij betrokken waren, horen gewoon geen lid meer te zijn, en moeten geroyeerd worden'', aldus columniste Ebru Umar in haar vlog. Bekijk de hele vlog hieronder:

