Hollandse peuter mag prins Harry rondrijden

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van dinsdag 26 september.

Shirtverbranding

In de Verenigde Staten weigeren steeds meer getinte sporters te gaan staan tijdens het volkslied. Door te knielen protesteren ze tegen het racisme binnen het land. Veel Amerikanen vinden dit een respectloze actie, zo ook deze man. Hij legt uit waarom en verbrandt vervolgens een aantal NFL-shirts.

Koninklijke peuterchauffeur

De vijfjarige Daimy uit Apeldoorn had onlangs wel een hele grote eer. Ze mocht namelijk de Britse prins Harry rondrijden. In een mini-Land Rover op de Invictus Games in Canada mocht ze hem over een parcours rijden.

Zeshonderd border collies

Tot slot een video voor hondenliefhebber. Eigenaren van border collies kwamen onlangs namelijk samen om het wereldrecord voor bij elkaar gebrachte border collies te verbreken. Liefst zeshonderd exemplaren stonden er op dit grasveld.