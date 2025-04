Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoger beroep Ali B van start, zo zit het met zijn zaak

Vandaag was de eerste zitting van het hoger beroep van Ali B (43). Het belooft hoe dan ook een spraakmakende rechtszaak te worden, maar hoe zat het allemaal ook alweer precies?

Ali B was vandaag niet aanwezig in het gerechtshof. Zijn advocaat Bart Swier liet bij de start van de zitting weten dat de rapper er wel bij zal zijn tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn hoger beroep. „Absoluut, geen twijfel”, reageerde Swier op een vraag van de rechter.

Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van start gaat. Die wordt eind dit jaar, begin volgend jaar verwacht.

Hoe de zaak rond Ali B werd aangezwengeld

De zaak rondom Ali B komt begin 2022 aan het rollen na de aflevering van BOOS over de misstanden bij The Voice. Hierin gaat de beerput open, over met name Ali B, Marco Borsato en Jeroen Rietbergen. Het programma wordt hierdoor abrupt afgebroken.

In april van dat jaar wordt er een onderzoek gestart door het Openbaar Ministerie (OM) naar de verdachten. In maart 2023 besluit het OM om Ali B te vervolgen. Hij wordt verdacht van vier zedenfeiten met drie vrouwen. Specifiek gaat het over twee verkrachtingen en twee aanrandingen.

Een van de vrouwen die hem beschuldigt, is zangeres Ellen ten Damme. Zij verklaart dat hij haar in 2014, tijdens de opnames van Ali B en de muziekkaravaan, had verkracht. De rapper spreekt zelf van een „onschuldige flirt”, die „lelijk gemaakt en verdraaid” is.

Ali B zou ook in augustus 2018 in Heiloo een slachtoffer, Naomi, hebben aangerand en later verkracht, door zijn vingers in haar vagina te steken, terwijl ze seks had met Ronnie Flex. Het derde slachtoffer is Jill Helena, die in 2013 meedeed aan The Voice. Hij zou haar in 2018 hebben aangerand in een auto. Jill stapte na de aflevering van BOOS naar de politie.

Oordeel van de rechter

Afgelopen zomer wordt Ali B vrijgesproken van verkrachting van Ten Damme, maar hij is in deze zaak wel veroordeeld wegens poging tot verkrachting. De rechtbank spreekt de rapper van twee aanrandingen vrij. De rechtbank acht daarnaast bewezen dat Ali B de vrouw uit Heiloo heeft verkracht.

Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. „Ali B liet zich leiden door zijn eigen seksuele behoeften, zonder rekening te houden met de wil van de vrouwen en de gevolgen”, is het oordeel van de rechtbank.

De rapper en het OM zijn allebei in hoger beroep gegaan. Volgens advocaat Siwer is hij overtuigd van zijn onschuld. De raadsman zei dat de rapper ongeloof en een diepe teleurstelling voelde na het vonnis.

Ronnie Flex opgeroepen als getuige

Tijdens de regiezitting van vandaag werden onderzoekswensen ingediend, zowel door de advocaat van Ali B als die van de vermeende slachtoffers. Swier wil rapper Ronnie Flex laten getuigen in het hoger beroep. Ronell Plasschaert, de echte naam van de rapper, had volgens Swier niet gezien dat Ali B zijn vingers in de vagina van de vrouw had gestopt.

Swier stelt daarom dat de verklaring van de aangeefster niet kan kloppen. De raadsman van Ali B vindt ook dat het bewijs „koste wat kost” bij elkaar gesprokkeld moest worden.

Ook wil hij Ali B’s vrouw Breghje Kommers laten getuigen. Swier vindt dat het Openbaar Ministerie een „moedwillig en kwaadaardig frame heeft neergezet” dat Ali en zijn vrouw Kommers een vrouw die aangifte wilde doen „kapot wilden maken”. De advocaat uitte felle kritiek op de werkwijze van het OM en het vonnis van de rechtbank in de zaak.

In totaal wil Swier vijf mensen laten getuigen, van wie twee anoniem. Het gerechtshof maakt later vandaag bekend welke toezeggingen over de onderzoekswensen worden gedaan.

