Hoeveel uur per dag zitten we op social media (en wat doet dat met ons)?

Even snel Instagram checken, TikTok-videos bekijken of door Facebook scrollen: voor veel mensen is social media een tijdrovend automatisme geworden.

Maar hoeveel tijd spenderen we eigenlijk per dag op onze favoriete apps? En belangrijker nog: wat doet al dat eindeloze scrollen met ons welzijn?

Hoeveel uur per dag zitten we op social media?

Volgens het Nationale Social Media Onderzoek 2025 van Newcom besteden Nederlanders gemiddeld ongeveer 2 uur per dag aan sociale media. Jongeren tussen de 15 en 19 jaar spannen de kroon met een gemiddelde van 2 uur en 45 minuten per dag. TikTok, Instagram en Snapchat zijn in deze groep het populairst, terwijl Facebook en LinkedIn vooral onder dertigers en veertigers nog in trek zijn.

Wat verder opvalt, is dat het aantal platforms dat we dagelijks gebruiken, daalt. Waar we in 2023 gemiddeld 2,4 verschillende platforms per dag gebruikten, is dat in 2025 gedaald naar 2,0. We worden dus selectiever, maar blijven alsnog een aanzienlijk deel van onze tijd op sociale media doorbrengen.

Wat is verantwoord gebruik?

Deze apps hebben zonder twijfel voordelen. Ze houden ons op de hoogte van het nieuws, verbinden ons met anderen en bieden vermaak. Maar hoeveel gebruik is nog gezond? Uit onderzoek van Netwerk Mediawijsheid blijkt dat minder dan twee uur per dag scrollen in verband wordt gebracht met een hogere levenstevredenheid en betere sociale relaties. Daarentegen kan overmatig gebruik zorgen voor slecht slapen, stress en een negatief zelfbeeld.

Psychologen adviseren om bewust met sociale media om te gaan en te letten op hoe je je voelt na gebruik. Voel je je gestrest of onzeker na een TikTok-sessie? Dan is het misschien tijd om je gewoontes aan te passen.

Hoe kunnen we ons social media-gebruik verminderen?

Minder tijd besteden achter je scherm klinkt makkelijk, maar in de praktijk grijpen we vaak toch weer naar onze telefoon. Uit het onderzoek van Newcom blijkt dan ook dat 5,2 miljoen Nederlanders hun social media-gebruik graag zouden willen verminderen. Gelukkig zijn er een paar slimme trucs om ons schermtijd te beperken:

Stel tijdslimieten in: de meeste smartphones hebben een functie waarmee je dagelijkse limieten kunt instellen voor apps zoals Instagram of TikTok.

de meeste smartphones hebben een functie waarmee je dagelijkse limieten kunt instellen voor apps zoals Instagram of TikTok. Zet meldingen uit: elke ping en pop-up zorgt ervoor dat je je telefoon weer pakt. Door meldingen uit te schakelen, haal je die prikkel weg.

elke ping en pop-up zorgt ervoor dat je je telefoon weer pakt. Door meldingen uit te schakelen, haal je die prikkel weg. Plan telefoon-vrije momenten: spreek met jezelf af dat je tijdens het eten of een uur voor het slapengaan geen sociale media gebruikt.

spreek met jezelf af dat je tijdens het eten of een uur voor het slapengaan geen sociale media gebruikt. Maak je beginscherm app-vrij: zet sociale media-apps niet op je beginscherm, zodat je niet automatisch op Instagram klikt zodra je je telefoon ontgrendelt.

zet sociale media-apps niet op je beginscherm, zodat je niet automatisch op Instagram klikt zodra je je telefoon ontgrendelt. Doe een social detox: plan eens per week of maand een dag zonder social platforms en kijk hoe je je voelt.

Wat doet al dat scrollen met ons?

Sociale media hebben zowel positieve als negatieve effecten op onze mentale gezondheid. Zo kan FOMO (fear of missing out) ervoor zorgen dat we ons constant vergelijken met anderen, waardoor we het gevoel krijgen dat ons eigen leven minder spannend is. Dit kan stress en onzekerheid veroorzaken.

Daarnaast ontdekten onderzoekers dat overmatig social media-gebruik invloed heeft op onze slaap, doordat het blauwe licht van schermen en de continu stroom aan prikkels ons moeilijker in slaap laten vallen. Ook sociale vergelijking speelt een grote rol. We zien vooral de mooiste momenten van anderen, wat ons zelfbeeld negatief kan beïnvloeden. De cijfers liegen er niet om: 2,4 miljoen mensen geven aan zich ongelukkiger te voelen door social media, zegt Newcom.

Social media verbod

Australië heeft vorig jaar een socialmediaverbod ingevoerd voor jongeren tot 16 jaar, met als doel hun mentale gezondheid en welzijn te beschermen. Dit roept de vraag op: zou Nederland een vergelijkbare maatregel moeten overwegen? Metro berichtte eerder al over een onderzoek voor een minimumleeftijd voor social media in Nederland. Daarin was 84 procent voorstander van dit idee. Of Nederland een soortgelijk verbod op social media ook zal doorzetten is nog niet duidelijk.

