Nieuwjaarsduiken aan kust zijn afgelast, Reddingsbrigade waarschuwt: ‘Ga niet zelf de zee in’

„Ga niet zelf de zee in”, waarschuwt de Reddingsbrigade mensen die op nieuwjaarsdag toch een duik willen nemen in het water. Vanwege de voorspelde windstoten is onder meer de bekendste nieuwjaarsduik in Scheveningen afgelast. In Noord- en Zuid-Holland zijn de duiken inmiddels vrijwel allemaal geannuleerd, weet een woordvoerder van de Reddingsbrigade.

Ook op de Waddeneilanden zijn veel duiken afgelast. In Zeeland, Friesland en Groningen gaan vooralsnog wel wat duikevenementen aan de kust door, „maar dat kan natuurlijk nog veranderen”. Lokale teams van de Reddingsbrigade bepalen of er op 1 januari extra mensen op de stranden gaan staan om mensen die tóch een duik willen nemen in de gaten te houden.

Advies nieuwjaarsduiken binnenland

De woordvoerder benadrukt dat de brigade mensen „ontmoedigt” om de zee in te gaan voor een nieuwjaarsduik. „Het is niet voor niets geannuleerd.” Door het weer kunnen veel golven ontstaan en stroming. „Als je tot je knieën in het water staat en je wordt door een golf omgeduwd kom je misschien boven in een dieper deel en kun je niet meer naar de kant komen.”

Het advies geldt niet voor de nieuwjaarsduiken in het binnenland. Zwemmen in een beschutte recreatieplas hoeft ook met harde wind niet gevaarlijker te zijn dan normaal, al waarschuwt de Reddingsbrigade om altijd goed op te letten.

