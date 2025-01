Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Barbara Sloesen in No Way Back VIPS: ‘Ik kan er niet tegen als het gaat om wie wel of wie niet te vertrouwen is’

Zou jij, vergezeld van onder meer Emile Ratelband, Danny Froger en Jaimie Vaes tien dagen lang door de ruige wildernis stappen, klimmen en klauteren? En dat terwijl de wilde beer en wolf op de loer liggen? Actrice Barbara Sloesen wel! Hoog tijd om haar te spreken over het tv-survivalprogramma No Way Back VIPS en te vragen: waaróm?

No Way Back was vorig jaar ook op SBS6 te zien. Toen met onbekende gezichten die zich door de Noorse natuur heen ploeterden. Nu is meteen een opvolger door het Apusenigebergte in Roemenië: No Way Back VIPS. Veertien bekende koppen moeten verschillende kampen zien te bereiken en mogen ook besluiten in een bepaald kamp tot het einde van het programma achter te blijven. Aan de finish in het verste kamp wacht 50.000 euro. Andere kampen leveren ook geld op, maar minder. En één kamp: 0 euro. Daar heb je dan (zeer) slecht voor geslapen, je energie met survivallen verspild en honger en kou geleden.

Veelzijdige Barabara Sloesen

Barbara Sloesen (36) zien we veel in films. De geboren Rotterdamse is een van ‘s lands romcom-koninginnen (denk aan Alles is zoals het zou moeten zijn). Momenteel is Sloesen via Prime te streamen in de zeer geslaagde en gelauwerde kerstfilm – of toch niet zo kerstfilm – Dit is geen kerstfilm. Hoe veelzijdig de actrice is, bewees zij onlangs met een serieuze rol in het mooie Tegendraads, over arbeidsmigranten uit Italië in het Twente van begin jaren zestig. We zien Barbara Sloesen verder niet veel in tv-spelletjes of dat soort uitdagingen. Voor No Way Back VIPS maakte zij – heel graag – een uitzondering. Vanaf vanavond kun je haar in Roemenië aan het werk zien, in een op het oog heerlijke zittende panterprintbroek.

Ook presentator Jan Versteegh en ex-commando Ray Klaassens – die op zijn beurt weer in Wie is de Mol? als deelnemer te zien is – blikten voor de SBS6-kijkers alvast vooruit op No Way Back VIPS.

Barabara Sloesen is graag zichzelf, ook in een bos

Als Metro Barbara Sloesen spreekt, heeft zij de eerste aflevering van No Way Back VIPS zelf nog niet gezien en wij wel. Enige jaloezie is op z’n plaats…

Wat dacht je: ik ga eens lekker met panterprint het bos in?

Barbara Sloesen: „Hahaha, grappig dit. Ik vroeg me inderdaad wel af of ik goed gekleed was, maar wilde wel graag mezelf zijn. Misschien zorgde het ook wel voor een goede camouflage met al die beren in het bos. Je had me op de Toneelschool moeten zien. Ik speelde dolgraag excentrieke personages.”

Vooraf wist ik al dat ik op doorzettingsvermogen niet zou falen.

Waarom dacht je ‘ja, dat No Way Back VIPS dat ga ik maar een doen’?

„Omdat ik heel erg van de natuur houd en ook van hiken. Een paar jaar geleden ben ik met een rugzak een stuk door Noorwegen getrokken. Dat was niet zo avontuurlijk als No Way Back VIPS, maar toch. Ik ben best kieskeurig als het om meedoen aan programma’s gaat, maar toen ik voor dit werd gevraagd leek het me toch wel een héél tof avontuur. Dit was leren survivallen en jezelf uitdagen. Vooraf wist ik al dat ik op doorzettingsvermogen niet zou falen, zo zeker ben ik wel van mezelf. Maar ik was erg benieuwd naar hoe ik binnen de groepsdynamiek zou zijn en hoe ik zou omgaan met weinig slaap. Ik wilde graag vuur leren maken en overleven in de nacht. Ik houd wel van iets wat uitdagend is en dit programma is dat zeker.”

🌳 Deelnemers No Way Back VIPS Behalve Barbara Sloesen doen de volgende BN’ers aan No Way Back VIPS mee: Dennis Weening, radio-dj Igmar Felicia, zanger Danny Froger, model Isadee Jansen, artiest Jebroer (Tim Kimman), zanger Brace, positiviteitsgoeroe Emile Ratelband, radiopresentatrice Mischa Blok, tv-kok Sandra Ysbrandy en Loïs Lane-zangeres Suzanne Klemann.

No Way Back VIPS ja, Expeditie Robinson nee

Als ik je zo hoor gaan we je volgend jaar ook in Expeditie Robinson zien.

„Niet, nooit.”

Huh? Die gaan jou bellen, hoor.

„Ik wil best op een onbewoond eiland zitten, maar dan zonder camera’s. Het ding is dat No Way Back VIPS niet gaat over wie wel of niet te vertrouwen is. Daar kan ik niet goed tegen en heb ik met De Verraders al een keer meegemaakt. Dat wil ik nooit meer. Dit programma gaat over samenwerken en dat als je samen dingen doet, je een stuk verder komt. Dat sprak mij erg aan, dat het gaat om elkaar leren kennen en uitvinden waar iemands kracht ligt en waar we elkaar konden versterken. Bij Expeditie Robinson krijg ik altijd het gevoel dat het backstabbing is. Daar zou ik heel ongelukkig van worden, dus dat ga je me nooit zien doen. Ik heb er al een paar keer ‘nee’ tegen gezegd, dus daar kun je van op aan.”

Geld vs avontuur

Maakte die pot met 50.000 euro aan de finish of wel te winnen bedrag je nog iets uit?

„Nee, ik ben niet iemand die meedoet omdat geld dan de motivatie is. Ik doe echt mee om het avontuur.”

Was het moeilijk om steeds de keuze te moeten maken, in een kamp achterblijven of doorgaan?

„Ik vond dat misschien het minst leuke aan het programma, dat er telkens iemand of mensen in een kamp móeten achterblijven (allemaal doorgaan is geen optie, red.). De meningen zijn dan steeds verdeeld en iedereen had het er vanaf het begin van de toch al over. Wat ga je doen? En wat staat ons nog te wachten? De kijker ziet een groep types die door grote wilskracht al van alles hebben bereikt in het leven. Het zijn niet echt opgevers, om het zo maar te zeggen, dus dat spanningsveld voelde je vanaf het begin. Dat kon dus voor vervelende keuzes gaan zorgen en dat is moeilijk.”

Zelf ben ik altijd van ‘niet zeiken, gewoon doen’. Dat zal te maken hebben met mijn Rotterdamse opvoeding.

Enge beesten op de loer

Ben je bang voor wolven en/of beren? Die zitten daar in Roemenië.

„Ehmmm, nee. Ik was me er wel bewust van hoor en wilde in zo’n kamp bijvoorbeeld goed met eten omgaan. Iedereen kent natuurlijk wel de verhalen van beren die op voedsel afkomen. Tijdens een nacht hebben we wel een beer gehoord en dan is het toch even van ‘oeh…’. Thuis denk je dat dat allemaal wel zal meevallen. Toch viel mijn angst mee. Ik vond het wel wat hebben dat we ‘s nachts telkens de wacht en zo de verantwoordelijkheid voor elkaar moesten houden. Dat vind ik iets moois aan de mens, dat je dat meteen gaat doen terwijl je elkaar allemaal niet of amper kent. Zelf ben ik altijd van ‘niet zeiken, gewoon doen’. Dat zal te maken hebben met mijn Rotterdamse opvoeding.”

Presentator Jan Versteegh zegt in No Way Back VIPS: ‘De natuur is hier de baas.’ Een waarheid als een koe?

„Absoluut. Weet je wat het ook is? Als je bijvoorbeeld uitglijdt en je hebt een verstuikte enkel terwijl je op dagen lopen van de bewoonde wereld zit… Je moet dat soort dingen serieus nemen, net als de mogelijkheid om onderkoeld te raken. Je moet op elkaar letten en op jezelf letten.”

De zwaarte van No Way Back VIPS

Wat is er nu zwaarder, het fysieke of het mentale?

„Voor mij misschien wel de vragen of ik iets goed genoeg doe, dat ken ik ook wel uit mijn dagelijkse leven. In een groep kan ik best afwachtend zijn en als iemand heel erg overtuigd van iets is, ga ik niet meteen in discussie. Dan heb je het dus over mentaal en over vragen die in mijn hoofd langskomen. Fysiek is het programma echt hartstikke zwaar hoor. Jullie als kijkers zien steeds een uurtje van één dag, terwijl een dag toch echt 24 uur duurt. Maar ik voelde me sterk en zelfs sterker worden.”

Tot slot, wat gaat 2025 je brengen, behalve wekenland op de buis bij SBS6?

„Laatst heb ik Dochters opgenomen, een film over drie dochters die een marathon gaan lopen voor hun overleden vader. Die zal in 2025 te zien zijn. En afgelopen zomer heb ik een project, ook een film, gedraaid met een acteur die autisme heeft. Dat is ontstaan doordat ik iemand, ik denk al acht jaar geleden, ontmoete in de trein en daar een gesprek over begon. Volgens mijn wordt dat bijzonder en staat het ook ergens in het najaar gepland.”

No Way Back VIPS is vanaf vanavond (5 januari) elke zondagavond om 20.30 uur op SBS6 te zien. Terugkijken kan via Kijk.nl.

