Mama gaat op date: ‘Hij had constant commentaar op mijn opvoedstijl’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Nura (38), die het aan de stok kreeg met haar brutale date.

„Als ik één ding belangrijk vind aan een potentiële nieuwe partner, dan is het dat hij mijn kinderen altijd accepteert, respecteert en omarmt. Het was dan ook een verademing toen ik – na talloze keren bot vangen – Evert tegen het lijf liep tijdens een avondje uit met vriendinnen. Hij was een goed uitziende man met een spontane lach en open uitstraling. Maar het fijnst: al vanaf ons eerste contact aan de bar leek hij oprecht geïnteresseerd in mijn leven – vooral toen ik begon over mijn dochter van vijf.

Hij stelde geen kritische vragen, maar luisterde écht. Geen oordeel, geen advies, gewoon oprechte interesse – alsof er eindelijk iemand was die niet alleen mij, maar ook mijn situatie als moeder begreep en accepteerde. We raakten hierdoor niet uitgepraat die avond. Evert vertelde over zijn neefjes en nichtjes en hoe hij het geweldig vond om met ze naar de speeltuin te gaan.

‘Kinderen maken het leven eerlijker’, zei hij op een gegeven moment. Die zin raakte me. Het was duidelijk dat hij kinderen niet zag als een obstakel, maar als een verrijking. Vol goede moed maakten we daarom een afspraakje voor een vervolgdate. Maar wat een leuke avond had moeten worden, liep anders dan verwacht…

Snoepen

We spraken af in een gezellig restaurant en in het begin leek alles goed te gaan. Hij vroeg opnieuw redelijk vlot naar mijn dochter: wat ze leuk vindt, hoe ze het doet op school en hoe ik het vind om alles alleen te doen. Het voelde fijn dat hij betrokken was, maar niet veel later sloeg de sfeer om. ‘Hoe streng ben je met haar bedtijd?’, vroeg hij ineens. En: ‘Mag ze veel snoepen?’ Zelfs iets simpels als onze ochtendroutine kon niet zonder kritiek. Toen ik uitlegde dat mijn dochter ‘s ochtends rustig wakker wordt met een filmpje, kreeg ik direct een mini-college over schermtijd. Opeens had ik het gevoel dat ik mezelf moest verdedigen.

Ik probeerde het gesprek een andere richting op te sturen, maar zonder succes. Hij bleef doorgaan over hoe belangrijk ‘duidelijke grenzen’ zijn en dat ouders tegenwoordig veel te soepel zijn. Ik knikte maar een beetje, terwijl ik vanbinnen steeds ongemakkelijker werd. Wie was hij om me de les te lezen? Hij kende mijn dochter niet eens.

Pardon?

De druppel kwam tijdens het hoofdgerecht. Hij vroeg of ik al had overwogen om mijn dochter naar een vrijere school te sturen, want ‘een goede basis is cruciaal voor de toekomst’… Pardon?

Ik keek naar mijn horloge en vond het na twee uur wel welletjes. Ik bedankte hem beleefd, maar wist al zeker dat ik hem nooit meer wilde zien. Waarom? Ik zoek iemand die me accepteert zoals ik ben. Niet iemand die meteen overal een mening over heeft en belangrijker nog: mij constant bekritiseert als moeder. Dan ben ik nog liever alleen.”

