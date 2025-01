Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoge hartslag door angst of stress? Deze arts leert trucje hoe je die makkelijk verlaagt

Wellicht beland je ook weleens in van die situaties dat je hartslag in rap tempo omhoog schiet. Door angst, stress of een schrikreactie bijvoorbeeld; en het kan zijn dat je die hartslag niet zo makkelijk tempert. Deze arts leert je een trucje hoe je je hartslag gemakkelijk kunt verlagen.

Als je sport of je inspant, gaat je hartslag omhoog. Doorgaans betekenen hartkloppingen niet meteen dat er iets mis is met je hart. Maar ervaar je symptomen van een hoge hartslag in ruststand zonder stress of inspanning of gaat het gepaard met flauwvallen, druk op de borst of moeilijk ademen? Raadpleeg dan een arts.

Metro sprak onlangs cardioloog Janneke Wittekoek, die benadrukte dat het vrouwenhart heel anders in elkaar zit dan het mannenhart.

Normale hartslag Normaliter klopt je hart zo’n 60 tot 90 keer per minuut. Het kan zo zijn dat je je hartslag meer voelt als je ligt, zeker als je op je linkerzij ligt. Als je sport, kan je hart wel 160 of zelfs 200 keer per minuut kloppen. De Hartstichting heeft een handig ezelsbruggetje als het gaat om het berekenen van je maximale hartslag. Je maximale hartslag is 220 min je leeftijd. Als je 30 bent, is het dus 190. Wel is dat een schatting en kan het met zo’n 15 slagen afwijken. Het hoeft niet erg te zijn als je (even) boven het maximum zit.

Arts over hoge hartslag door stress of angst

Maar je hartslag kan naast inspanning ook hoger zijn door koorts, angst, stress, boosheid of bijvoorbeeld omdat je je ergens over opwindt. Soms kan je hart ook sneller gaan kloppen door drugs of alcohol, omdat je rookt of door sommige medicijnen.

Trisha Pasricha is arts en benadrukt ook tegen The Washington Post dat angst, stress of hartritmestoornissen een snelle hartslag kunnen veroorzaken. Maar je kunt die hartslag ook weer temperen. Pasricha haalt daarvoor een klassieke techniek aan.

Hartslag terugbrengen met trucje

Deze techniek valt onder de zogenoemde vagale manoeuvres. Dit zijn eenvoudige handelingen waarbij de nervus vagus, een zenuw die uit de hersenen komt en naar organen in de borstkas en buik gaat, wordt betrokken. Het trucje van Pasrich valt onder de Valsalva-manoeuvre, vernoemd naar de Italiaanse arts Antonio Valsalva. Je kunt het vergelijken met het klaren van je oren (of ploppen bij druk, zoals ook wordt gezegd).

Pasrich adviseert het trucje met een rietje. „Plaats een rietje in je mond en knijp het andere uiteinde dicht. Blaas ongeveer 15 tot 20 seconden. Heb je geen rietje? Dan plaats je je vinger in je mond en blaas je er tegenaan alsof het een rietje is. Vagale manoeuvres hebben een succespercentage van 54 procent bij het terugbrengen van de hartslag naar een normale snelheid.”

Geen langetermijnoplossing

Overigens zijn deze manoeuvres geen langetermijnoplossingen. Heb je regelmatig last van een hartkloppingen, raadpleeg dan een arts. Het kan namelijk zijn dat er een andere onderliggende oorzaak is. Wellicht sta je onder chronische stress of ervaar je burn-out-klachten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er iets niet in de haak is met jouw hart- en vaatgezondheid.

