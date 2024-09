Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Pleegmeisje dat in coma raakte na mishandeling voor de rest van haar leven afhankelijk van zorg’

Het 10-jarige meisje uit Vlaardingen dat zwaargewond raakte, omdat ze mishandeld zou zijn door haar pleegouders zal de rest van haar leven afhankelijk zijn van intensieve zorg. Dat zei de officier van justitie donderdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.

Het meisje had hersenletsel en botbreuken en lag een tijd in coma. Toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht woog ze nog maar 20 kilo, volgens de officier. Ze was onverzorgd en had piekerig en dof haar dat vol zat met luizen. Sinds 23 juli is het meisje weer bij bewustzijn. „Maar dat klinkt positiever dan het is”, zei de officier van justitie. Het meisje kan niet zelfstandig zitten, lopen of staan. Ook kan ze niet praten.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee pleegouders er onder meer van dat ze het meisje van het leven wilden beroven door haar van de trap te duwen. Ook zouden ze haar hebben opgesloten in een kooi met daaraan stroomdraden. Ze zou aan haar armen en benen zijn vastgebonden en haar mond zou zijn afgeplakt met tape.

De twee verdachten zijn donderdag niet aanwezig in de rechtbank.

ANP

Reacties