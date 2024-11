Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eten Willem-Alexander en Máxima weleens spruiten, of een bakkie chips op de bank?

Veel mensen zullen de komende weken misschien wel een beetje jaloers zijn op Yvette van Boven. Zij stond namelijk in pannen te roeren van het Koninklijk huis. Wat heet: van koninklijke paleizen. Zij mocht voor het tv-programma Oranje van Boven namelijk ‘gewoon’ meekijken naar wat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun gasten zoal voorgeschoteld krijgen.

Dat Metro hier voor tv-rubriek Blik op de Buis meteen op aansloeg, heeft alles te maken met de verslaggever van dit koninklijke stuk. Ik vraag me namelijk regelmatig af of Wim, Máx, Ama, Alex en Ari weleens gewoon spruiten met piepers, jus en een klodder mosterd eten. En of ze dat dan ook echt onvervalst door elkaar prakken. Roepen ze af en toe ‘gadverdamme’? Eten ze ‘s avonds chips uit een zak, met hun benen op tafel, starend naar de tv en vroeger misschien gierdend van het lachen om zichzelf in Lucky TV? Noem het een tic.

Yvette van Boven heeft de antwoorden niet

Misschien is het antwoord op die vragen wel ‘ja’. Yvette van Boven kan er vanaf morgenavond in Oranje van Boven echter – en helaas – geen uitsluitsel over geven. Niet dat dat haar boeit waarschijnlijk, want zij mocht als tv-maker stage lopen in de keukens in Paleis Noordeinde, Paleis Huis ten Bosch en het Koninklijk Paleis op de Dam. Die worden bestierd door, het klinkt nogal deftig natuurlijk, het Departement Hofmaarschalk van de Dienst Koninklijk Huis.

Aan het hoofd staat – nog deftiger – ‘hofmaarschalk van Z.M. de Koning Sjoerd Klein Schiphorst’ (Yvette van Boven mag Sjoerd zeggen). De baas: „Het is hier net een groot hotel, verdeeld over paleizen.”

👑 Wie is Yvette van Boven? Televisiekijkers kennen Yvette van Boven (55) waarschijnlijk van eerdere programma’s op de buis. Als tv-kok maakte zij Koken met Van Boven en De Streken van Van Boven. De geboren Ierse is ook schrijfster van een stuk of tien (kook)boeken, met als beloning Het Gouden Kookboek als prijs in 2020. Met Teun van de Keuken maakt Yvette van Boven de podcast Etenstijd!

Van Uitblinkerslunch tot in de keuken

Yvette van Boven mocht een keer in een paleis bij Willem-Alexander en Máxima aanschuiven voor de jaarlijkse Uitblinkerslunch (de Metro-verslaggever meldt zich daar na dit uitblinkende artikel overigens graag voor aan). Zo was het contact op weg naar Oranje met Van Boven gelegd. De keukenbrigade in de paleizen zorgt voor de nodige ‘happies’ tot complete diners tijdens tweehonderd koninklijke ontvangsten per jaar. Je zou bijna zeggen dat onze koning en koningin daar regelmatig als een berg tegenop zien („daar gáán we weer”). Maar ja, dat blijft net als die geprakte spruiten maar een aanname.

Aan de andere kant eten onze vorst en vorstin altijd lekker, altijd vers en ongetwijfeld gevarieerd. Als we Yvette van Boven mogen geloven, zien Willem-Alexander en Máxima het gezamenlijk eten uit de keukens van het hof als een goede manier om een brug te slaan tussen mensen, culturen en landen. Maar dat zal de kijkers van Oranje van Boven waarschijnlijk worst wezen.

Yvette van Boven wordt getest

Yvette van Boven heeft bepaald geen meekijk-stage. Zij mag en moet de handen uit de mouwen steken, zoals bij de halfjaarlijkse hapjessessie van de keukenbrigade. Elke medewerker, zo ook stagiair Yvette, moet een idee voor een hapje inbrengen en zo wordt een lijst van nieuwe lekkernijen om mee rond te gaan voor de komende maanden samengesteld. Yvette van Boven boekt haar eerste koninklijke succesje, maar wat ze nou precies gemaakt heeft? Laten we het erop houden dat deze schrijver niet wist dat er zoveel ingrediënten in zo’n klein hapje konden.

En zo worden we als kijkers de komende werken meegenomen langs al het smikkelen en smullen en vooral de bereiding achter de paleisschermen. Het hoogtepunt wordt uiteindelijk het meehelpen bij een imposant staatsbanket voor Willem-Alexander, Máxima en de hoogste piefen van Zuid-Korea. En dan te bedenken dat de menu’s van staatsbanketten een staatsgeheim zijn…

Menuutje van Emma

Onderweg gaat Yvette van Boven nog aan de slag met een gerecht uit 1879, van een bijzonder moment uit het leven van onze eerste koningin, Emma. Ik weet niet of jij nog weet wat je vorige week maandag at, maar de paleiskoks hebben álle menu’s van onze koningen en koninginnen nog. Al met al is het daar achter de paleismuren een hele bedoening. Zo heeft Willem-Alexander een eigen zilversmid, mensen voor de bloemen en tafelschikking en lakeien die al het lekkers uitserveren (vast op blinkend gouden schalen, aanname nummero zoveel).

Oranje van Boven is leuk om die hele bedoening eens van dichtbij te bekijken. Tegelijkertijd zal het programma koren op de molen zijn voor mensen die ons koningshuis (wegens ‘hún’ belastinggeld) maar niks vinden. Hetzelfde geldt voor overtuigd republikeinen. Maar of Donald Trump het met minder personeel doet dat onze koning en koningin, dat valt ernstig te betwijfelen. Ondertussen hoopt deze aanmame-kijker vooral dat Willem-Alexander, Máxima en hun drie meiden af en toe eens lekker gewoon spaghetti bolognese eten. Met voorgesneden groente uit een zakkie.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Oranje van Boven kun je vanaf morgen (23 november) op zaterdag om 19.15 uur zien bij AVROTROS op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start.

