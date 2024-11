Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

UWV maakte ook fouten bij WW en Ziektewet

Uitkeringsinstantie UWV heeft ook fouten gemaakt bij berekeningen van de werkloosheidsuitkering (WW) en uitkeringen onder de Ziektewet. Het gaat daarbij om vergissingen bij het vaststellen van het dagloon van uitkeringsgerechtigden, dat bepaalt hoeveel iemand uitgekeerd krijgt. UWV-bestuurder Maarten Camps noemt dit „extra teleurstellend”.

Volgens het UWV is bij de WW in totaal 2 procent van het geld verkeerd toegekend. Bij de Ziektewet, bedoeld voor zieke mensen zonder vaste baan of met een uitkering, gaat het om 2,1 procent.

Maar de uitkeringsinstantie zegt er meteen bij dat dit geen duidelijkheid geeft over het totale aantal dossiers waarin fouten zijn gemaakt. Wel berekende het UWV dat bij 10 procent van de „foutgevoelige” processen bij WW-dossiers fouten zijn gemaakt. Bij de Ziektewet is dat 7 procent.

Die fouten hebben niet altijd financiële gevolgen gehad voor de desbetreffende personen, zegt het UWV. Volgens de uitkeringsinstantie zijn „veel” van de geconstateerde fouten hersteld.

ANP

