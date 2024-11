Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Moet ik eerlijk zijn over mijn vermoeiende vriendschap op afstand?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Rosalinde (33), die worstelt met de vriendschap met haar vroegere beste vriendin, Sam, die in Berlijn woont.

„Mijn oude studievriendin Sam is echt een van mijn dierbaarste mensen. We hebben elkaar in Leiden leren kennen. We waren als studenten onafscheidelijk en sinds die tijd delen we een speciale band. Een paar jaar na haar afstuderen vertrok ze voor een baan naar Berlijn. Daar woont ze nu al vijf jaar. Omdat ze in het ziekenhuis werkt, heeft ze amper vrij en verwacht ze eigenlijk dat ik haar blijf opzoeken. Andersom gaat het moeilijker en ze weet dat ik vanwege mijn remote job wat flexibeler ben.

In het begin was dat ook prima. Ik vond het geweldig om vaak in Berlijn te zijn. We gingen samen veel op pad en er werd ook goed gefeest. Maar eerlijk gezegd merk ik nu dat het steeds meer van me vraagt. Ik word ook een dagje ouder en mijn leven in Leiden, waar ik nog steeds woon, gaat ook door. Ik heb gewoon niet meer de tijd om zomaar naar Berlijn te gaan, om nog maar te zwijgen over de kosten. Maar ik weet niet hoe ik dat tegen haar kan zeggen. Elke keer als we elkaar zien, voelt het weer net als vroeger. Onze band is sterk, maar ik wil niet dat zij zich afgewezen voelt. Toch lijkt Sam ervan uit te gaan dat ik binnenkort weer langskom, zoals altijd.

Vriendschap op afstand

Ik heb al een paar keer geprobeerd subtiel te zeggen dat ik het reizen lastig vind, maar daar lijkt ze een beetje overheen te praten. Misschien begrijpt ze niet hoe vaak ik al ben gekomen. Ik gun haar echt alles, en ik wil haar zeker niet het gevoel geven dat ik de vriendschap niet belangrijk vind. Maar ik moet ook eerlijk zijn naar mezelf. Dit jaar ben ik niet van plan om te gaan, maar ik durf het haar niet te vertellen. Wat als ik de vriendschap hiermee op het spel zet?

Aan de ene kant denk ik dat ik eerlijk moet zijn om haar geen valse verwachtingen te geven. Maar dan vraag ik me af of ze zich niet afgewezen voelt als ik niet verschijn. Misschien denkt ze dat ik onze band niet meer belangrijk vind, terwijl dat absoluut niet zo is. Bovendien mis ik haar ook, en weet ik dat zij door haar werk niet zomaar de kans heeft om naar Nederland te komen. Als ik eerlijk ben, weet ik echter niet of ik bereid ben altijd degene te zijn die de moeite doet voor ons contact. Misschien is het beter om gewoon met de billen bloot te gaan, maar tegelijkertijd ben ik bang dat ik daarmee iets kapotmaak.”

Dilemma: moet ik eerlijk zijn en zeggen dat ik dit jaar niet naar Berlijn kom?

Hoe vertel ik Sam dat ik niet ieder jaar de grens over kan voor haar? Blijf ik deze schijn ophouden om de vriendschap in stand te houden, of kies ik eindelijk voor wat ik zelf wil? Hoe pakken andere mensen dit aan in een vriendschap met zo’n scheve verdeling?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Dunya (32), die tijdens een werkborrel in een dronken bui een nieuwe collega heeft uitgenodigd voor haar verjaardag, maar daar nu spijt van heeft.

Volgens Tim geldt de regel dat dit soort dronken uitnodigingen niet echt officieel zijn. „Komt ze toch, dan is dat ook prima. Wees gewoon de gastvrouw en laat het verder los. Ze neemt de moeite om haar vrije tijd op te offeren voor jouw verjaardag.”

„Gewoon zeggen dat jouw verjaardag besloten is”, meent Philipp. Daar is Jeanne het niet mee eens: „Wie a zegt, moet ook b zeggen. Had je maar je zatte mond moeten houden.”

Anneke heeft nog een goede tip voor de volgende keer: „Niet zoveel wijntjes drinken, doe je ook geen stomme dingen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

