60 walvissen in Nederlandse wateren, hier kun je ze spotten

Walvissen in Nederland? Jazeker, die zijn er gewoon. Zaterdag vond namelijk de Nationale Walvistelling plaats en toen werden zestig bruinvissen gespot. Maar waar zwemmen deze beesten en heb je wellicht kans om ze te spotten?

Afgelopen weekend trokken ruim tweehonderd vrijwilligers erop uit om walvissen te spotten. In de Nederlandse wateren komt qua walvisachtigen de bruinvis het meest voor. Ook werd er een mogelijke dolfijn gespot, die ook tot de walvisachtigen behoort.

Waar kun je walvissen spotten in Nederland?

Bij een bruinvis moet je overigens niet denken aan zo’n gigantische walvis die je bijvoorbeeld in de wateren rond Groenland, Scandinavië, IJsland en Noord-Amerika treft. Het is een kleine walvisachtige, die behoorlijk veel op een dolfijn lijkt. Maar in de Noordzee komen ook wel degelijk bultruggen voor. Recent werd er nog een bultrug gespot in Zandvoort en Egmond.

Maar waar tref je deze dieren in Nederland? De spotters zagen de meeste walvissen in de Oosterschelde. Maar ook in Vlissingen, Den Helder, Texel, Den Oever en IJmuiden zwommen de beesten voorbij. Ze leven in de Noordzee, Waddenzee en Oosterschelde.

Minder bruinvissen

Stichting Rugvin is de initiatiefnemer van de Nationale Walvisteldag en de vrijwilligers trokken met boten het water op om de dieren te spotten. Toch werden er minder bruinvissen gespot dan vijf jaar geleden. „Dit kan verklaard worden door het hoge sterftecijfer dat deze zomer is waargenomen”, vertelt directeur Frank Zanderink van de stichting. „41 bruinvissen zijn in 2024 dood op het strand aangetroffen. De oorzaak wordt nog onderzocht.”

Maar er spelen meer factoren mee waardoor er minder bruinvissen in de Nederlandse wateren zwemmen. „Ze hebben te maken met veel negatieve menselijke invloeden”, aldus Zanderink. „Zoals overbevissing, verstoring door boten, chemische vervuiling, verdrinking in visnetten en de opwarming van het zeewater. De Noordzee is geen paradijs voor ze. Walvissen hebben veel voedsel nodig. Maar de zee is leeggevist.”

Reacties