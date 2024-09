Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

UWV ging de fout in met indexeren WIA-uitkeringen, zoveel mensen krijgen nog geld terug

Naar schatting tussen de 2500 en 3000 mensen krijgen nog geld terug van uitkeringsinstantie UWV omdat in het verleden fouten zijn gemaakt bij het aanpassen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan de inflatie. Dat laat een woordvoerder van het UWV weten na berichtgeving van het AD. Voor het grootste deel van de gedupeerden gaat het waarschijnlijk om enkele honderden tot ongeveer 1000 euro.

Volgens de zegsman is het in sommige gevallen misgegaan met het handmatig doorvoeren van de indexering bij de vaststelling van nieuwe WIA-uitkeringen. Zo’n fout kon er bijvoorbeeld insluipen als een uitkering in het najaar werd vastgesteld, maar pas in het nieuwe jaar inging. Soms werd dan nagelaten het bedrag aan te passen aan de inflatie. En als de eerste indexering wordt gemist, heeft dit gevolgen voor latere indexeringen.

Deze fouten staan volgens het UWV los van de problemen bij de uitkeringsinstantie die eerder deze maand aan het licht kwamen. Na onderzoek van het AD bleek toen dat mogelijk bij tienduizenden WIA-uitkeringen fouten zijn gemaakt bij het berekenen van de hoogte van de uitkering. Dat leidde tot veel ophef. Het UWV kondigde al een diepgaander onderzoek aan naar de vele fouten, waarvan de resultaten in december worden verwacht.

De kwestie met de indexering van uitkeringen is al langer bekend bij het UWV en de organisatie heeft hier eerder ook al over gerapporteerd. Er zijn veel dossiers opnieuw bekeken, omdat uit onderzoek naar voren kwam dat het euvel al kan spelen sinds de invoering van de wet WIA in 2006. Daardoor kon het bedrag dat mensen misliepen ook oplopen. Het UWV verwacht deze fouten volgend jaar te kunnen herstellen. Dat duurt volgens de woordvoerder even omdat het maatwerk is.

