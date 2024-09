Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lof voor ‘asielprofessor’ Hein de Haas in Vandaag Inside: ‘Helder, genuanceerd, begrijpelijk’

Talkshow Vandaag Inside had gisteravond een voor het programma niet-alledaagse gast aan de studio-bar: socioloog, geograaf en migratie-expert Hein de Haas. Voor sociale media-begrippen krijgt hij opvallend veel lof voor zijn optreden. De Haas vertelde wat kijkers betreft een genuanceerd en begrijpelijk verhaal. „De migratiecrisis is een crisis van de politiek.”

Dat verhaal was lang overigens, hij nam (en kreeg) behoorlijk het woord. Talkshowhost Wilfred Genee gaf gespeeld verbaasd aan dat Vandaag Inside toch wel een erg verdiepend programma was geworden. Johan Derksen merkte op een gegeven moment op: „Zeg, ik heb nog geen mening kunnen geven.”

Hein de Haas onderzoekt migratie al dertig jaar

Wel of geen asielcrisis, allerlei problemen met vluchtingen, wat is nou goed: meer of minder arbeidsmigranten, het zijn onderwerpen die spelen. Aan Hein de Haas de taak om over migratie eens duidelijkheid te scheppen. De bijzonder hoogleraar migratie van de Universiteit in Amsterdam verdiepte zich zo’n dertig jaar in de materie en bracht daarover het boek Hoe migratie echt werkt uit.

Uiteraard moest Hein de Haas als nieuwe gast eerst ‘de koekoek doen’. Wie door een gat naar de camera in de bar kijkt, hoort een koekoek en dan hoor je er in Vandaag Inside echt bij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De 'koekoek' van hoogleraar Hein de Haas gaat bijna mis! 😆😂#vandaaginside pic.twitter.com/k1pOz3PqUV — Vandaag Inside (@vandaaginside) September 4, 2024

Hein de Haas vindt dat de politiek er niets van bakt

Terug naar serieuzere zaken. „Hebben we nou een migratiecrisis of niet in Nederland?”, brandde het op de tong van Wilfred Genee. Hein de Haas: „Nou… het is eigenlijk een crisis van de politiek, die al jaren, al decennia roept van ‘we moeten dingen oplossen rond migratie’. Maar die er eigenlijk niks van bakt. Je ziet dat met asiel, je ziet het met arbeidsmigratie. Kijk, het heeft positieve en negatieve kanten. Je kunt het niet wegdenken of wegwensen en dat zie je aan de politiek.”

„Er is veel symboolpolitiek om kiezers te winnen voor de volgende verkiezingen”, vindt Hein de Haas. „Maar op de lange termijn wordt er eigenlijk nauwelijks iets aan gedaan.” Genee: „Maar je kunt er toch niet zo veel doen? Dat is vaak de conclusie aan deze tafel, vanwege het Europese beleid en afspraken die zijn gemaakt.” Hein de Haas: „Ik denk dat je breder moet kijken. Je kunt wel roepen dat Europa de schuld heeft, maar kijk wat er met Groot-Brittannië is gebeurd. Groot-Brittannië wilde uit de Unie om die vrije migratie tegen te houden. Na de brexit is de migratie ‘vervierdubbeld’.”

‘De hypocrisie is torenhoog’

Een ander onderwerp vormen de vluchtelingen. Johan Derksen: „In heel veel landen gaat de interne rust naar de kloten door het probleem migratie.” Wilfred Genee: „Maar wat meneer De Haas zegt: als er door de politiek meer duidelijkheid wordt gegeven, betere regelgeving en het publiek het ook begrijpt…” Derksen: „Maar je kunt Europees niks afspreken.” Hij maakt een gebaar tot aan zijn nek: „Alle landen staan tot hier in de migratie.”

Hein de Haas: „Dat is een door politici zelf gecreëerde crisis. De hypocrisie is torenhoog, kijk naar Italië. Daar is een premier op een anti-migratieplatform aan de macht gekomen. Een record-immigratie kwam vorig jaar naar Italië, ze laten een record aantal migranten gewoon toe omdat die economie er gewoon om schreeuwt. De lobby schreeuwt ‘laat ze maar komen’ en de illegale uitbating is daar nog veel erger dan hier. Daar erger ik me aan, die hypocrisie. Politici die aan de ene kant oproepen ‘we moeten het aanpakken’ en aan de andere kant die misstanden gewoon toelaten.

Ik ben deze zomer in Senegal en Marokko geweest. Jonge mensen daar weten het gewoon. Negen op de tien Afrikanen komen gewoon legaal, dat wil ik even onderstrepen, maar sommigen komen illegaal met zo’n bootje. Ze weten: als je in Europa bent kun je werk krijgen, je wordt niet gepakt en je kunt vijf tot tien keer meer verdienen dan in je herkomstland. En wij staan dat met z’n allen toe in Zuid-Europa, maar tot op zekere hoogte ook in Nederland.”

Hein de Haas vond het overigens mooi dat hij in Vandaag Inside zoveel ruimte kreeg voor zijn verhaal:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog nooit kreeg ik op Nederlandse TV zoveel ruimte de feiten rustig op tafel te leggen, verschillende kanten van het verhaal te laten zien en de broodnodige nuance te brengen in een gevaarlijk gepolariseerd debat. Een verademing. Dank aan #vandaaginside! https://t.co/aljaG05JMv — Hein de Haas (@heindehaas) September 4, 2024

Waardering voor Hein de Haas

Voor X-begrippen was er gisteravond bijzonder veel waardering voor de manier waarop ‘asielprofessor’ De Haas over migratie vertelde (niet alleen maar waardering overigens, zeker niet). Sommige mensen konden het ook niet laten om te vermelden dat het verhaal van Hein de Haas „voor PVV-stemmers te hoog gegrepen was”.

Maar over het algemeen vinden kijkers zijn betoog helder, ‘top’, genuanceerd en begrijpelijk gebracht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een heldere uitleg van Hein de Haas in #vandaaginside over o.a. migratie. Onderbouwd met onderzoek en feiten. Iemand die weet waarover hij spreekt. Wat een verademing. Derksen probeert t wel, maar wordt netjes gecorrigeerd. Fijn dat Genee hem zoveel spreektijd geeft. Hulde — frank hoekstra (@frank_hoekstra) September 4, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Genieten met @heindehaas die de heren van @vandaaginside college geeft over arbeidsmigratie. pic.twitter.com/I1kZ4HYDYT — Theo Oostenrijk (@toostenrijk) September 4, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Best wel stoer van Hein de Haas om bij #vandaaginside te komen praten over hoe arbeidsmigratie vele malen ontwrichtender is voor de samenleving dan asielzoekers. Al wil de gemiddelde VI kijker het maar niet snappen, gezien de reacties. — T⭕r⭕flex (@JohnToroflex) September 4, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat goed dat #vandaaginside podium en ruimte geeft aan Hein de Haas en zijn genuanceerd beeld over migratie, zonder het roeptoeteren vanuit het onderbuikgevoel. Ik ben benieuwd naar zijn boek. — Sander Verschuur (@sander4884) September 4, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een verademing is Hein de Haas bij VI. Intelligent, nuchter. Ze weten bijna niet hoe ze met zoveel realiteitszin om moeten gaan daar. 🙈 #vandaaginside — Kasteelvrouwe (@Kasteelvrouwe1) September 4, 2024

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Reacties