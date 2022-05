Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijzondere Puberruil: twee helften van ééneiige tweelingen ruilen met elkaar

De aflevering van deze week van Puberruil staat vanavond in het teken van bijzonder thema: eeneiige tweelingen. Twee helften van ééneiige tweelingen ruilen met elkaar. Hoe is het om opeens te zijn gescheiden van je tweelinghelft?

In Puberruil ruilen twee pubers een paar dagen van leven. Een ander gezin, huis en dagelijkse routines, de pubers stappen volledig uit hun vertrouwde bubbel.

Puberruil over eeneiige tweelingen

Dat de band tussen tweelingen speciaal is, weten we. Maar hoe is het om dag in en dag uit als tweeling samen door het leven te gaan en dan opeens even niet? De 17-jarige Manou, tweelingbroer van Mo, en de 15-jarige Anouk, tweelingzus van Sanne, zoeken het uit in Puberruil.

De twee pubers ruilen een weekend van huis en trekken op met hun surrogaat-tweelinghelft. Dat zorgt voor veel overeenkomsten, maar ook voor een heleboel verschillen.

Mo en Manou

Tweelingbroers Mo en Manou lijken als twee druppels water op elkaar. Het zijn allebei lange, smalle jongens, met lang blond haar. Op school krijgt Manou wel eens te horen dat hij een meisjeskapsel heeft. Samen met hun vader en moeder woont de tweeling in Broek en Waterland. Daar gamet Manou iedere dag met zijn broer en maakt hij muziek.

Anouk en Sanne

Ook Anouk is de helft van een ééneiige tweeling. Haar zus Sanne is een paar minuten ouder en Sanne en Anouk lijken een stuk minder op elkaar dan Manou en Mo. Het samengestelde gezin woont in Lexmond, waar Anouk en Sanne samen in een voetbalteam zitten. Net als Manou maakt Anouk graag muziek. En net als Manou krijgt Anouk wel eens opmerkingen over haar kapsel, dat zou te jongensachtig zijn.

Nog nooit zo lang gescheiden

Anouk logeert een weekend bij Mo en zijn ouders, Manou komt onder de hoede van Sanne en haar familie. Dat is voor iedereen een beetje vreemd, beide tweelingen zijn nog nooit zo lang zonder elkaar geweest. Bij Anouk en Mo gaat het al snel over thema’s als individualiteit. Hoe is het om altijd maar met je tweelinghelft vergeleken te worden? Grappig om te zien is dat het bij Sanne en Manou over precies dezelfde onderwerpen gaat. Alle vier de pubers worstelen met de continue vergelijkingen.

Regenboogvlag

Wat leuk blijft aan Puberruil is dat de deelnemers van de ene kant heel goed weten wie ze zijn, terwijl ze van de andere kant daar soms nog niet helemaal voor uit durven komen. Een voorbeeld: wanneer Manou boodschappen gaat doen met Sanne en haar moeder durft hij niet zo goed te zeggen dat hij veganistisch eet. Andersom is Anouk een jaar geleden uit de kast gekomen als biseksueel en heeft ze sindsdien een vriendinnetje. Boven haar bed hangt een mooie regenboogvlag, wat Manou „best wel vet” vindt om keer onder te slapen.

Wanneer Anouk en Mo de vrienden van Manou over de vloer krijgen, zorgt haar biseksualiteit in combinatie met haar tweelingschap voor verwarring. „Valt je zusje dan ook op vrouwen?”, is een van de vragen die wordt gesteld. Het antwoord is trouwens nee, zo legt Anouk kalmpjes en aardig uit.

Al met al beleven de vier pubers een leuke tijd. Maar wanneer presentator Jan Kooijman aan Anouk en Manou vraagt of ze snel weer herenigd willen worden met hun wederhelft, klinkt het volmondig ja. Diezelfde Kooijman vertelde over Puberruil laatst trouwens in talkshow Op1. Daar beging hij een blunder bij een onderwerp over iets heel anders…

Puberruil terug op televisie

Puberruil is sinds april van dit jaar terug op televisie. Het populaire programma was voor het laatst te zien in 2018, na maar liefst 19 succesvolle seizoenen. De aflevering van Anouk en Manou is vanavond om 21.10 uur te zien op NPO 3.