Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Milouska Meulens vertelt in Over Leven over afschuwelijk familiedrama

De jeugd van voormalig jeugdjournaalpresentatrice Milouska Meulens was alles behalve rooskleurig, vertelt ze in Over Leven. Als Meulens vijf jaar oud is, wordt haar moeder voor haar ogen bijna vermoord door haar vader. „Voor haar was het niet kiezen tussen twee kwaden.”

Veertien jaar was Milouska Meulens op tv te zien bij het NOS Jeugdjournaal en inmiddels is ze succesvol schrijfster van meerdere (kinder)boeken. Maar in haar jonge jaren is Meulens getuige van ernstig partnergeweld. „Toen ik er later met mijn broers en zus over sprak en erover nadacht, besefte ik: ik was eigenlijk bang voor mijn vader. Maar tegelijkertijd vond ik het ook heel fijn met hem.”

Ruzie en spanningen

Nadat het gezin Meulens van Curaçao naar Nederland emigreert, belanden ze in opvanghuizen. „Toen we in Nederland woonden ontstond er echt drama”, legt Milouska Meulens uit. „Ze hadden veel ruzie, er waren veel spanningen. Ik kon er niet precies de vinger opleggen.”

„Op een dag explodeerde het, al die spanningen. Mijn vader heeft mijn moeder toen neergestoken. Waar wij bij waren.”

‘Ik heb mijn vrouw vermoord’

Haar moeder wordt dertien keer door haar vader gestoken, voor de ogen van de vier kinderen in het gezin. „Wilde hij haar echt doden op dat moment?”, vraagt interviewer Coen Verbraak haar. „Ik denk het wel. Toen hij de kamer uitliep en wij achterbleven, hoorden wij hem zeggen: ‘Ik heb mijn vrouw vermoord’. Hij gaf zichzelf al aan.”

Nadat haar moeder wordt gereanimeerd, overleeft het ze het geweld ternauwernood. De gevolgen blijven levenslang merkbaar. „Zolang ik me kan herinneren is ze ziekenhuis in, ziekenhuis uit gegaan.” Bij de steekpartij werd een stuk van haar been zo ernstig beschadigd, dat het jaren later geamputeerd moest worden.

Korte gevangenisstraf

Toch was het geweld dat haar werd aangedaan, geen reden voor Meulens moeder om haar man te verlaten. „Mijn vader heeft even in de gevangenis gezeten en zich na een tijdje weer bij ons gevoegd. Mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat hij niet lang hoefde te zitten.”

Dat haar moeder de man die haar bijna om het leven bracht, terug wilde in haar leven, kan opmerkelijk zijn voor een buitenstaander. Maar, benadrukt Milouska Meulens, dit gebeurt vaak bij vrouwen die geweld meemaken. „Pas als je in de schoenen van zo’n vrouw staat, weet je hoe het is. Sommige vrouwen kunnen niet weg omdat ze financieel afhankelijk zijn. Andere vrouwen, zoals mijn moeder, zijn emotioneel afhankelijk.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Milouska Meulens schrijft boe

„Mijn moeder had een bepaald ideaal, en daar hoorde bij: een man, kinderen. Je kunt je er pas iets bij voorstellen als je het hele verhaal kent.” Meulens schreef er een boek over: Moederland.

In dat boek maakt ze inzichtelijk hoe de zware jeugd van haar moeder een belangrijke rol speelt. „Mijn vader heeft haar daar weggehaald. Mijn vader hield van haar. Hij was de eerste man die van haar hield, haar uit de soms gewelddadige gezinssituatie heeft gehaald, haar kinderen heeft gegeven, zoals zij dat zegt. Voor haar was het niet kiezen tussen twee kwaden. Voor haar was het: ‘Ik ben liever met hem, dan zonder hem’.”

Reacties