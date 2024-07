Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tien jaar na MH17: zo gaan nabestaanden om met hun rouw

Het is vandaag tien jaar geleden dat Nederland werd opgeschrikt door een grote vliegramp: MH17. Iedereen zette de televisie of de radio aan om het nieuws op de voet te volgen. Hoe gaat het nu met de nabestaanden?

Het vliegtuig van Malaysia Airlines was onderweg naar Kuala Lumpur, maar het werd boven Oekraïne door een raket uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. In het vliegtuig zaten 196 Nederlanders. Hoogleraar rouwverwerking Jos de Keijser van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de afgelopen tien jaar de rouwverwerking van de nabestaanden onderzocht.

Nabestaanden hebben te maken met complexe rouw

NOS publiceert over zijn onderzoek. 1 op de 8 nabestaanden heeft te maken met complexe rouw. Dat betekent dat ze zich nog niet hebben kunnen herpakken. Ze hebben blijvende klachten zoals slapeloosheid, concentratieproblemen, depressies en sommigen hebben zelfs een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Hoe dat komt? „Het heeft ook te maken met hoe je in elkaar steekt. Veerkracht leer je niet op school. Sommige mensen kunnen na therapie hun leven weer oppakken, bij anderen gaat dat moeilijker.”

Er is ook een groep nabestaanden die veerkrachtig is, zij hebben hun leven weer op kunnen pakken. De Keijser is daar onder de indruk van. „Want daar zitten ook mensen tussen die een heel gezin zijn verloren.”

‘Mensen zijn boos en zoeken minder snel hulp’

Omgaan met rouw is vooral bij een ramp zoals die van MH17 erg emotioneel. Mensen zijn namelijk boos op de daders. „Die boosheid is te begrijpen, maar deze groep zoekt minder vaak hulp en blijft dan langer last houden van complexe rouw.”

Ook EenVandaag heeft onderzoek gedaan naar de verwerking van de ramp. Een schrijft aan hen: „Ik blijf voor de rest van mijn leven getekend. Voor buitenstaanders was het een gebeurtenis. Voor mij is het een handicap voor de rest van mijn leven. De zon zal nooit meer helemaal schijnen, alles heeft een sluier over zich.”

Omroep Brabant legt vast hoe Paul verwerkt dat hij zijn hele familie is verloren.

Niet alleen mentaal, maar ook fysiek heeft de ramp z’n tol geëist. 1 op de 10 van de nabestaanden heeft lichamelijke problemen waardoor ze niet meer in staat zijn om te werken. „Als gevolg van de ramp ben ik uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt verklaard. 10 jaar na dato zijn er dagelijks meerdere momenten dat ik de ramp herbeleef.”

Herdenken is goed voor de verwerking

Herdenken is een goede manier om met rouw op te gaan. De MH17-ramp wordt vandaag herdacht in Vijfhuizen, vlakbij Schiphol. De namen van alle slachtoffers worden opgelezen. En om 15.18 uur is het twee minuten stil. Op dit tijdstip was tien jaar geleden de raketinslag. De herdenking is live te zien op NPO 1. In de rest van de televisieprogrammering is er ook veel aandacht voor. Zo is Ik mis je, 10 jaar na MH17 te zien bij de EO op NPO 2. Metro schreef er al over.

