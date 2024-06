Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rutger Castricum en Jort Kelder hekelen Tim Hofman en BOOS na Ali B-zaak: ‘Wat als alle gevallen juridisch drijfzand zijn?’

De rechtszaak tegen Ali B is na 2,5 jaar wachten dan eindelijk begonnen. In menig televisieprogramma kwam de zaak aan bod, zo ook bij De Oranjezomer. Maar onder meer tafelgasten Jort Kelder en Rutger Castricum vragen zich af of niet ook Tim Hofman met zijn BOOS verantwoording moet afleggen en wie er nu eigenlijk als ‘winnaar’ uit deze hele publieke zaak komt.

Gisteren verscheen rapper Ali B. in de rechtbank. Na het The Voice-schandaal liggen er namelijk drie aangiftes van seksueel overschrijdend gedrag tegen hem, eentje daarvan gaat over verkrachting. De zaak rondom Jeroen Rietbergen, die ook voortvloeide uit het The Voice-schandaal, werd laatst geseponeerd.

Rechtszaak tegen Ali B. besproken bij De Oranjezomer

Drie vrouwen betichten Ali B van seksueel wangedrag. Hij heeft daar zelf een andere visie op en wil het liefst met deze vrouwen in gesprek door middel van zogenoemde mediation. Volgens de rapper heeft de BOOS-uitzending hem allang veroordeeld.

De Oranjezomer-gast Jort Kelder noemt dat de zaak tegen Jeroen Rietbergen geseponeerd werd, wegens het ontbreken van bewijs. „Ik ga niet aan victim blaming doen of vieze mannetjes verdedigen. Maar ik vraag me wel af wat BOOS nu gaat doen. Stel dat alle gevallen die zij hebben aangekaart juridisch op drijfzand gebaseerd zijn? Dan wil ik Tim Hofman in een schavotje zien. Daar moet verantwoording voor afgelegd worden.”

Jort Kelder en Rutger Castricum willen ook Tim Hofman horen

Hij vervolgt: „We zien het met Ali… het is gewoon klaar, over, uit. Ik hoop dat hij terug kan komen, even gesteld dat hij onschuldig is. Want dat weet ik gewoon niet.” Kelder noemt het een ingewikkelde tijd en vraagt ook Oranjezomer-gezicht Jack van Gelder naar ‘zijn akkefietje’. Van Gelder noemt op dat destijds met name De Volkskrant achter hem aan zat. „Dat ligt achter me en dat heeft niks met verkrachting te maken.” Waarna Kelder inhaakt: „Als je bij de NPO had gewerkt, was je je baan kwijt.”

Ook Rutger Castricum heeft zijn twijfels over de werkwijze van BOOS. Ook omdat Ali B verklaart dat hij om uitstel van de uitzending had gevraagd om dingen beter uit te zoeken. Castricum twijfelt of de deadline niet voor de zorgvuldigheid van het onderzoek kwam. „Ik wil daar Tim Hofman ook wel over horen.”

Je kunt het fragment uit De Oranjezomer hier terugkijken:

‘Wie zijn de winnaars?’

Hoewel BOOS ontkent dat B. om uitstel vroeg, vraagt De Oranjezomer-tafel zich ook af of de BOOS-uitzending er überhaupt had moeten komen. „Wie zijn de winnaars nu? Er zijn geen winnaars”, aldus Kelder. „Moet dit allemaal publiek? Er zijn miljoenen vieze mannetjes op deze aardkloot die hun handen niet thuis kunnen houden, dat is waar. Goed dat dat afgestraft wordt, maar is dít de manier? Uiteindelijk verliest gewoon iedereen hiermee.”

Ook het feit dat alle, ook seksuele, details openbaar werden besproken, vinden sommigen aan tafel schrijnend. Telegraaf-journalist Jordy Versteegden, die bij de rechtszaak aanwezig was, zegt daarover: „Het is voor alle partijen pijnlijk en dan zou mediation toch wel kunnen helpen. Ik denk dat dat nooit te laat is.”

Vandaag begint het OM in deze rechtszaak met hun spreektijd, daarna neemt de advocaat van B. het vier uur lang over. Aan het eind van de dag volgt waarschijnlijk de strafeis. En eind deze maand doet uiteindelijk ook de rechter uitspraak.

Je kijkt de Oranjezomer terug via KIJK

