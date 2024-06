Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jury Vandaag Inside kraakt eigen quiz af: ‘Niveau is belabberd’

Het moet een opwarmertje zijn voor een avond vol EK-nieuws, maar de Vandaag Inside Oranje Quiz lijkt eerder een domper te zijn. Zelfs de jury van de quiz heeft er weinig positiefs over te zeggen, zo blijkt uit de aflevering van gisteravond. „Dieptepunt van het programma.”

De voetbalavond aftrappen met de trouwe fans van Vandaag Inside, dat is het idee van de Vandaag Inside Oranje Quiz. Sinds vrijdagavond nemen vaste kijkers plaats op de plekken van Johan Derksen en René van de Gijp en gaan met elkaar de strijd aan over Vandaag Inside-weetjes. Later op de avond blikt het vaste drietal terug met Vandaag Inside Oranje.

‘Dieptepunt’ volgens Vandaag Inside jury

Jurylid Bas Nijhuis ziet met lede ogen aan hoe de ene na de andere vraag onbeantwoord blijft. „Het niveau is belabberd”, zegt hij. „Met de makkelijke ronde staan jullie allemaal op twee punten.” Volgens Nijhuis is dat het „dieptepunt van het programma”.

En ook quizmaster Genee is niet zo onder de indruk van zijn tafelgasten. „Toch best lastig nog hè?”, zegt hij tegen de deelnemers. „Waar kwam dat door? Het gaat helemaal nergens over deze quiz hè, het slaat helemaal nergens op.”

Voor de deelnemers is het even inkomen, leggen ze uit. „Je moet zo snel denken.”

Twijfel over deelnemers

Het niveau valt de presentator en jury zo tegen dat Genee zich hardop afvraagt of de deelnemers wel verder mogen spelen. „Moeten ze weg of kunnen ze door?”, vraagt hij aan Nijhuis. „Nou ik twijfel, moet ik zeggen.”

Ook het publiek thuis lijkt geen fan te zijn van de quizversie van Vandaag Inside. Zo keken er naar de eerste aflevering op vrijdagavond slechts 245.000 kijkers, zo meldt de TV-gids, terwijl het reguliere programma toch regelmatig richting de miljoen kijkers gaat. De online reacties van de kijkers winden er geen doekjes om: de Vandaag Inside Oranje Quiz is voor heen geen succes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#oranjequiz Sorry @wilfredgenee je bent een harde werken, veel kennis van zaken. Meer dan sommige je credit voor geven. Maar deze show is voor mij althans geen succes. — Peter de Koning 🌎 (@Peterthegreat71) June 15, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wilfred schuift nog wat geld binnen. Ga toch iets anders doen. Je vindt dit helemaal niets. Het past ook niet in het decor van VI. Mannen staan zo iel aan de tafel. Daar zitten stevige personality s normaal. Nu paar schuchtere fans. Zo verkeerd. #oranjequiz — Merel van Boven (@zomerliefde2) June 14, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vorige Volgende

Reacties