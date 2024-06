Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jack van Gelder gaat bij De Oranjezomer los over Frans Timmermans en Jesse Klaver

Politiek is een gevoelig punt in Nederland (waar niet?), maar je mening mag je hebben. Jack van Gelder schoof zijn mening gisteravond in ieder geval niet onder stoelen of banken bij talkshow De Oranjezomer. Frans Timmermans en Jesse Klaver, beiden van GroenLinks-PvdA, kregen er hard van langs.

Nu het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB een feit lijkt te zijn (wat er in het kabinetsakkoord staat, lees je hier), gaat Frans Timmermans met zijn GroenLinks-PvdA oppositie voeren. Volgens Van Gelder is het in zo’n positie logisch als je een en ander tegenspreekt, maar „hij roept tot nu toe alleen maar ‘jullie moeten dit, jullie moeten dat'”.

Jack van Gelder in De Oranjezomer: ‘Jesse Klaver is een vals mannetje’

De voormalig sportverslaggever noemt op dat Timmermans zegt dat hij er „voor alle Nederlanders wil zijn”, maar dat het hem nog niet helemaal duidelijk is wie hij bedoelt en wat hij daarvoor gaat doen. „Ik word moe van de man”, verzucht Van Gelder. Presentatrice Hélène Hendriks grappend: „Dat wist ik nog niet.”

Dan gaat Van Gelder over tot Jesse Klaver: „Dan heeft ie (Timmermans, red.) die sprekende pop ernaast, die heeft ‘Groen’ erin gezet omdat dat heel vriendelijk lijkt, maar het blijft natuurlijk links als de kolere. Dat is een heel vals mannetje, meneer Klaver.” Timmermans is er volgens Van Gelder „ingetuind”. „Hij wilde de PvdA leiden, hij kwam vanuit Brussel hier en wilde de premier worden. Als hij het PvdA-standpunt had beheerst en had vastgehouden, had hij een hele goede kans gemaakt om de boel toch nog onder druk te zetten.”

Fidan Ekiz is ook aanwezig in het programma en zegt dat Timmermans wordt ‘gegijzeld’ door GroenLinks. Daar is Van Gelder het wel mee eens. Hendriks: „Je gebruikt wel grote woorden, je zegt: dat is een vals mannetje. Waarin dan precies?” „Laat ik het zo zeggen, want ik mag ook geen tuinkabouter meer zeggen: ik vind het niet netjes dat hij altijd herhaalt wat de anderen moeten doen. Hij moet zeggen wat híj gaat doen, waar hij voor staat”, aldus Van Gelder.

Het hele gesprek met Van Gelder over Timmermans en Klaver kijk je hier terug:

Reacties