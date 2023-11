Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marian uit B&B Vol Liefde verkoopt villa: dit is de vraagprijs

Marian uit B&B Vol Liefde heeft geen makkelijke tijd achter de rug. Ze vond geen liefde tijdens haar deelname, haar trouwe viervoeter Amy kwam te overlijden en ze wordt ook nog eens bedreigd. Ze voelt zich niet meer comfortabel in haar eigen huis, dus heeft ze besloten haar prachtige Portugese villa te verkopen.

En daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan.

Marian is een goed verzorgde, selfmade-woman die na een leven hard werken nu heerlijk geniet van een leven onder de Portugese zon. Ze is een op en top gastvrouw die graag haar gasten verwelkomt in haar luxe villa – die nu dus helaas verkocht wordt. Marian woont al 35 jaar in de Algarve, ze zette een succesvol makelaarsbedrijf op en hielp veel mensen aan prachtige huizen in Portugal. Toch krijgt deze droom een zwart randje, want ze krijgt doodsbedreigingen haar kant op door een oud-medewerkster. Ze voelt zich dus niet meer prettig in haar huis en heeft besloten haar roze paleis te verkopen.

En de vraagprijs is…

Marian onthult ook hoe veel ze vraagt voor haar villa. „Vandaag gaat het huis de verkoop in. Voor 2,3 miljoen euro”, vertelt Marian aan RTL Boulevard. „Ik heb het hier wel gehad. Ik krijg iedere keer weer een slechte dip van deze omgeving. Het voelt gewoon niet meer lekker in m’n huis. Ik vind het heel jammer, maar ik heb het nu twee keer geprobeerd, maar iedere keer komt het weer heel naar over.”

Een nieuw hondje

RTL Boulevard volgt de deelnemers van B&B nog op de voet en toen zij erachter kwamen wat er met Amy gebeurd was, spraken ze direct met Marian. Die was natuurlijk ontroostbaar en dat viel op, zo ook bij de kijkers. Eén van die kijkers heeft contact gezocht met het programma, omdat zij nog wel een chihuahua kende die een thuis zocht.

Nou – die twee zijn met elkaar in contact gekomen en nu heeft gaat Marian even kijken hoe het gaat met het nieuwe hondje in huis. Ze heeft zelfs al een filmpje gestuurd naar RTL Boulevard met een update (zie het hondje ook daar!) Het nieuwe hondje heet Chloe en ‘is nog een beetje schuw’, zo vertelt ze. ‘Maar, wel heel lief’.

