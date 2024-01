Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NEC-spits Dost moet rentree voorlopig uitstellen

Bas Dost keert voorlopig nog niet terug op het voetbalveld. De 34-jarige spits heeft een langere periode van rust nodig, maakten de nieuwste testuitslagen duidelijk.

Dost zakte eind oktober in de uitwedstrijd tegen AZ in de slotfase op het veld in elkaar. Onderzoek wees niet veel later uit dat Dost een ontstoken hartspier (myocarditis) heeft. De 18-voudig international hoopte dat de testuitslagen gunstig zouden zijn en hij aan zijn rentree zou kunnen werken. „Een eventuele snelle terugkeer op het voetbalveld is uitgesloten”, meldt NEC.

Zonder Dost hervatte NEC de Eredivisie zondag met een gelijkspel (2-2) bij Feyenoord. De Nijmegenaren staan halverwege de competitie op de achtste plaats.

ANP

Reacties