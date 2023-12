Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoogwater dreigt alom, maar Europa droogt sneller dan in eeuwen

Flinke delen van ons land lijken momenteel in de ban van het wassende water, maar toch is de atmosfeer deze eeuw in heel Europa sneller droger geworden dan ooit in de afgelopen vierhonderd jaar. Dat komt door het versterkte broeikaseffect.

Wetenschappers hebben dat vastgesteld aan de hand van boomringen. De onderzoekers onder leiding van het Zwitserse Federale Instituut voor Bos-, Sneeuw- en Landschapsonderzoek (WSL) konden zo zien hoe droog of nat de omgeving van de bomen was en is.

De resultaten zijn „echt zorgwekkend”, zegt mede-onderzoeker Kerstin Treydte op de site van de organisatie. Verdroogde vegetatie en bodems zijn onder meer slecht voor de landbouw en vergroten het risico op bosbranden.

Treydte reconstrueerde de veranderingen in het vochtgehalte samen met 67 onderzoekers uit verschillende landen. De lucht is het droogst in Centraal-Europa, de Alpen en de Pyreneeën, in Noord-Europa is de „waterdorst” van de lucht het minst. De lucht is er koeler.

ANP

Reacties