Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

10 jaar cel en tbs voor man die gezin op A59 doodreed

De rechtbank in Breda heeft dinsdag tien jaar cel en tbs opgelegd aan de 33-jarige man die op 10 maart onder invloed een dodelijk ongeval veroorzaakte op de A59 bij Sprang-Capelle. Door het ongeluk kwamen vier gezinsleden uit Raamsdonksveer om het leven. De rechtbank stelt dat Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag.

De slachtoffers waren een meisje van 10 jaar oud, een 13-jarige jongen en hun vader en moeder van 46 jaar oud. Zij wilden een vrachtwagen inhalen, toen De G. met een enorm snelheidsverschil achterop hen botste. Na de klap vloog de auto in brand. De bestuurster was eerst nog in leven, maar de verdachte en omstanders konden haar niet meer bevrijden.

De G. zelf raakte lichtgewond. Hij zei dat hij bij een vriend op bezoek was geweest en negen à tien biertjes op had. Met zijn mobiele telefoon filmde hij de rit. Die hij zich niet kon herinneren, op de botsing na, beweerde hij. Zijn snelheidsmeter gaf 250 kilometer per uur gaan. De G. reed zo snel als zijn auto kon, aldus de rechtbank. Op zijn toestel zouden nog veel meer filmpjes staan waarop te zien is dat hij ernstige verkeersovertredingen begaat. Hij kwam al eerder in aanraking met politie en justitie voor rijden onder invloed en raakte zijn rijbewijs al eens kwijt.

Rijontzegging

De rechtbank legde hem nu een rijontzegging op van tien jaar. Ze sprak van extreem gevaarlijk rijgedrag. „De verdachte vond het filmen van zijn absurd harde rijden zo belangrijk, dat de veiligheid van de andere weggebruikers hem niet meer interesseerde. Dat hij daarmee hun leven op het spel zette, nam hij op de koop toe.”

Tijdens de inhoudelijke behandeling raakte De G. meerdere keren geëmotioneerd. „Ik vind het verschrikkelijk hoe ze zich voelen”, zei hij over de nabestaanden. „Dit had nooit gemogen.” Zijn advocaat zei dat hij werd verrast toen de auto de vrachtwagen ging inhalen. Door te remmen en weg te sturen zou De G. een aanrijding hebben willen voorkomen.

Volgens de rechtbank verandert dat niets aan de zaak. Zij vond een hogere celstraf op zijn plaats dan de eis van het OM van zeven jaar cel. Vanwege zijn stoornissen en kans op herhaling, krijgt hij ook een gedwongen opname in een gesloten kliniek.

ANP

Reacties