Youtuber die vliegtuigje bewust liet neerstorten draait de cel in

De Amerikaan Trevor Jacob, die opzettelijk zijn vliegtuigje liet neerstorten om het aantal kijkers op zijn YouTube-kanaal op te krikken en daarover vervolgens tegenover onderzoekers loog, is veroordeeld tot zes maanden celstraf.

Die straf is onderdeel van een deal die Jacob met de openbare aanklagers sloot, waarbij hij schuld bekende.

I crashed my airplane

In een video met de titel ‘I crashed my airplane‘ lijkt Jacob in november 2021 motorproblemen te krijgen, terwijl hij in zijn eentje in een eenmotorig vliegtuigje over een gebergte in het zuiden van Californië vliegt. Op de beelden, die miljoenen keren op YouTube werden bekeken, is te zien hoe Jacob, een voormalig olympisch snowboarder van nu dertig jaar, met een parachute en een selfiestick in de hand uit het neerstortende vliegtuigje springt.

Camera’s die op de vleugels zijn gemonteerd leggen vervolgens vast hoe het vliegtuigje crasht in de dichte begroeiing van het Los Padres National Forest. Ook filmt Jacob zelf hoe hij, na de landing met zijn parachute, via een moeizame wandeltocht een veilig heenkomen weet te vinden.

Opzettelijke crash van vliegtuigje

In de weken na het incident startten onderzoekers van de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA een onderzoek naar de crash. Op basis van de video gaven veel experts al aan dat Jacob de veiligheidsprocedures, die gelden bij een ongeluk, niet lijkt op te volgen en dat hij het vliegtuigje ook zonder motor best veilig had moeten kunnen landen. Bovendien was het zeer uitzonderlijk, stelden zij, dat hij met een parachute om in het vliegtuig zat.

Jacob kreeg de opdracht de wrakstukken te bewaren. Maar hij beweerde dat hij niet wist waar zijn vliegtuigje precies was neergestort. Dat bleek een leugen. Niet lang na de crash vloog hij er samen met een vriend heen in een helikopter, om de wrakstukken weg te halen. Zij dumpten die, nadat ze het wrak in kleine stukken hadden gesneden, in afvalbakken bij een vliegveld, in een poging om zo bewijsmateriaal te verduisteren.

Want Jacob had de crash van het vliegtuigje bewust veroorzaakt. Het betrof geen ongeluk waarbij de motor het had begeven, zoals hij in zijn officiële rapport over de crash beweerde. ,,Jacob heeft deze overtreding hoogstwaarschijnlijk begaan om sociale media- en nieuwsaandacht voor zichzelf te genereren, om daar financieel gewin uit te halen”, stellen de federale aanklagers maandag in een verklaring. ,,Dit soort waaghalzerig gedrag kan niet worden getolereerd.”

De video ‘I crashed my airplane‘ is inmiddels van YouTube verwijderd. Maar daarop is nog wel altijd een kopie van het origineel te bekijken.

