Team Aleksej Navalni weer in contact met de Russische dissident

De Russische activist Aleksej Navalni maakt het volgens zijn advocaat goed, zei zijn woordvoerder maandag. Navalni verdween begin december van de radar. De 47-jarige dissident zit al drie jaar vast.

Volgens zijn woordvoerder is Navalni overgeplaatst naar een strafkamp in Charp in het noordelijke district Jamalië in West-Siberië. Navalni wordt al een tijd in zeer strikte gevangenissen vastgehouden. Zijn team zei eerder zich zorgen te maken over zijn gezondheid.

Het lukte zijn team zo’n twee weken lang niet om contact met hem te maken. Navalni moet ook nog steeds voorkomen in rechtszaken via videoverbinding. Toen hij ook daar niet verscheen, luidde zijn team de noodklok.

Navalni was de belangrijkste oppositievoerder in Rusland tegen het bewind van president Vladimir Poetin. In 2020 werd Navalni vergiftigd door de Russische geheime dienst FSB, wees onderzoek van onderzoekscollectief Bellingcat uit. Navalni overleefde de vergiftiging en keerde na een behandeling in Duitsland terug naar Rusland. Daar werd hij gearresteerd en zit sindsdien vast voor het oprichten van een ‘extremistische organisatie’.

