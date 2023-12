Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

9 jaar cel en tbs in zedenzaak rond stichting Kanjer Wens

De 55-jarige oud-directeur van stichting Kanjer Wens Nederland is vrijdag veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Lelystad acht bewezen dat Peter V. zich vergreep aan dertien minderjarige jongens tussen de 8 en 15 jaar.

De jongens waren toevertrouwd aan de zorg van de voormalige directeur van Kanjer Wens Nederland. Deze stichting organiseerde dagjes uit voor chronisch of ernstig zieke kinderen. Ook via zijn functies bij sportverenigingen kwam V. in contact met jongens die aangifte deden.

Tegen V. was twaalf jaar cel en tbs met dwang geëist. Peter V. stond volgens de rechtbank bekend als een vriendelijke en joviale man die de wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling liet gaan. Als voetbaltrainer nam hij jongens mee naar toernooien en wedstrijden van Ajax. „Achter dat vriendelijke masker zat een man die zich herhaaldelijk vergreep aan diezelfde jongens”, zei de voorzitter in een volle rechtszaal.

Volgens de rechtbank ging hij herhaaldelijk op dezelfde manier te werk. De slachtoffers waren allemaal jonge jongens. Hij was vrijgevig en vergreep zich aan hen onderweg naar en op de weg terug van uitjes. Zo mochten ze op zijn schoot zitten achter het stuur van de auto. Tijdens die ritten zat hij met zijn handen in hun broek. Ook lag hij met jongens samen in bed tijdens logeerpartijen bij hem thuis.

ANP

Reacties