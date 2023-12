Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Poetin hekelt Biden: we hebben geen belang bij oorlog met NAVO

De Russische president Vladimir Poetin heeft uitgehaald naar zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden, die waarschuwde voor een mogelijke toekomstige confrontatie tussen Rusland en de NAVO. „Dat is complete onzin en volgens mij begrijpt president Biden dat zelf ook”, zei Poetin in een interview met de Russische staatstelevisie.

Biden deed eerder deze maand een beroep op het Amerikaanse parlement, het Congres, om meer geld vrij te maken voor hulp aan Oekraïne. Hij zei dat Republikeinse politici die dat blokkeren Poetin „het mooiste cadeau geven waar hij op kan hopen”. De VS leveren op grote schaal munitie en militair materieel aan Oekraïne, dat vorig jaar is binnengevallen door een Russische invasiemacht.

De Amerikaanse president zei dat de Russische leider „niet zal stoppen” als hij wint in Oekraïne en vroeg parlementariërs aan de lange termijn te denken. Bij een mogelijke toekomstige Russische aanval op een NAVO-land moeten de VS ingrijpen, waarschuwde Biden volgens een verklaring van het Witte Huis. „En dan hebben we een situatie die we niet willen en waar we nu nog niet inzitten: Amerikaanse troepen die vechten tegen Russische troepen.”

Poetin benadrukte op zijn beurt dat zijn land geen „economisch, politiek of militair” belang heeft bij een militair conflict met NAVO-landen. Die hebben afgesproken dat ze elkaar verdedigen bij een aanval. De Russische president verweet Biden een poging te doen zijn „foute beleid” met betrekking op Rusland goed te praten.

