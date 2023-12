Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel medewerkers Erasmus MC bekeken dossier doodgeschoten patiënte

Tientallen medewerkers van ziekenhuis Erasmus MC hebben stiekem een kijkje genomen in het medische dossier van een van de slachtoffers van het schietincident eind september. Het ziekenhuis doet daar onderzoek naar. Als het klopt, krijgen ze een berisping.

Het is niet bekend om wiens dossier het gaat, het Erasmus MC heeft het alleen over een patiënte. Op het Heiman Dullaertplein vlak bij het ziekenhuis werden toen een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter doodgeschoten. De vermoedelijke schutter ging daarna naar het Erasmus MC, waar hij een opleiding geneeskunde volgde. Daar schoot hij een docent dood. Vervolgens werd hij overmeesterd door de politie.

De schietpartijen gebeurden op 28 september. Op die dag en in de dagen erna „werd het dossier van de patiënte opvallend vaak ingezien, ook door medewerkers die geen behandelrelatie hadden. Dat is bij wet verboden”, aldus het Erasmus MC. Het bestuur van het ziekenhuis zegt „bijzonder ontdaan” te zijn. Het ziekenhuis scherpt de regels rond inzage in dossiers mogelijk aan.

De Autoriteit Persoonsgegevens en de nabestaanden van de patiënten zijn op de hoogte gebracht. Volgens het Erasmus MC zijn er geen aanwijzingen dat informatie uit het dossier met anderen is gedeeld.

ANP

