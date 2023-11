Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Palestijnse minister: 39 baby’s in Al Shifaziekenhuis overleden

In het Al Shifaziekenhuis in Gaza-Stad zijn 39 baby’s overleden na het uitvallen van de elektriciteit, meldt de Palestijnse minister van Gezondheid. Eerder liet de directeur van het ziekenhuis weten dat er al één baby was overleden.

ANP

